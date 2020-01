Lectura sub un minut

Fostul premier Victor Ponta intervine in conflictul Raed Arafat - Marcel Vela.



"Ce a facut Raed Arafat in ultimii 20 de ani stim cu totii (probabil din acest motiv a fost mereu si este si azi mai apreciat de romani decat toti presedintii si premierii sau ministrii)!

Ce a facut Marcel Vela in ultimii 20 dvs. stiti? Ca sigur nu a locuit in alta tara, pe alt continent sau pe alta planeta si s-a pogorat acum in Romania sa isi dea cu parerea!", a scris Ponta pe Facebook.