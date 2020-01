Fapta buna savarsita din iubire milostiva si smerita poarta in ea lumina cereasca a harului dumnezeiesc si devine comoara a sufletului omului pentru eternitate, a afirmat miercuri, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, la slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala.



"Fapta buna savarsita din iubire milostiva si smerita poarta in ea lumina cereasca a harului dumnezeiesc si devine comoara a sufletului omului pentru eternitate. In acest sens, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a declarat anul 2020 drept Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor si Anul comemorativ al filantropilor ortodocsi romani, aratand astfel ca bunatatea sufletului omului devine izvor de bucurie si de binecuvantare, pentru el, pentru familie si pentru popor", a amintit Patriarhul.

Prea Fericitul Daniel a amintit ca "slujba ce se savarseste in noaptea trecerii dintre ani reprezinta atitudinea si actiunea potrivita crestinului ortodox, adica de a aduce multumire sau recunostinta lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le-a revarsat asupra noastra in anul care s-a incheiat si de a cere, prin rugaciune smerita, ca Dumnezeu sa binecuvanteze Anul Nou in care intram".

"Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos care se rosteste in cadrul acestei slujbe arata importanta sfintirii timpului vietii noastre, prin chemarea numelui mantuitor al Domnului Iisus Hristos, Imparatul veacurilor", a spus Patriarhul.

Inaltul ierarh a accentuat ca "Sfanta Evanghelie ne arata ca fiecare clipa a vietii crestinului poate fi un timp al mantuirii", timpul fiind "darul cel mai de pret al vietii noastre".

"Intr-o clipa noi putem castiga mantuirea prin pocainta, ca talharul de pe cruce care s-a pocait, sau putem pierde mantuirea daca moartea ne gaseste nepregatiti duhovniceste, adica despartiti de Dumnezeu prin necredinta si fapte rele. (....) Intelegem, asadar, ca timpul este darul cel mai de pret al vietii noastre, daca vom folosi timpul pentru mantuire si anume: ca rascumparare a timpului, prin pocainta pentru faptele rele savarsite, dobandind astfel iertare; ca rodire si sfintire a timpului vietii, prin rugaciune si fapte bune", a punctat Patriarhul.

In incheierea cuvantului sau, el a urat tuturor romanilor credinta puternica, pace si bucurie, scrie Agerpres.

"Ne rugam lui Dumnezeu sa binecuvanteze cununa Anului Nou in care am intrat, sa daruiasca tuturor romanilor din Tara, din vecinatatea granitelor si din diaspora romana, credinta puternica, pace si bucurie, imbelsugarea roadelor pamantului si mult ajutor in toata fapta buna, spre slava Preasfintei Treimi si a noastra mantuire! La multi si binecuvantati ani!", a incheiat Patriarhul Daniel.

Miercuri, 1 ianuarie, se sarbatoreste Taierea-imprejur cea dupa trup a Domnului si Sfantul Vasile cel Mare. Liturghia Sfantului Vasile cel Mare se savarseste de 10 ori pe an: 1 si 5 ianuarie, 20 si 27 martie, 3, 10, 17, 28 si 30 aprilie, 25 decembrie.