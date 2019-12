Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, i-a "ordonat" marti secretarului de stat Raed Arafat sa gaseasca solutii pentru ca elicopterele SMURD sa poata zbura si noaptea spre sau de la centrele universitare medicale din tara.



Reactia ministrului a venit in contextul in care o fetita de 11 ani, ranita grav la cap in urma unui accident produs sambata in statiunea Baile Govora, a fost transferata la un spital din Capitala cu ambulanta, chiar daca in apropiere a fost trimis un elicopter SMURD, care dupa 10 minute de la aterizare ar fi parasit zona pe motiv ca se intuneca afara, scrie Agerpres.

Intrebat in videoconferinta de Marcel Vela de ce elicopterele SMURD nu zboara si noaptea, seful Inspectoratului General de Aviatie, Catalin Paul Dache, a raspuns: "Elicopterele SMURD zboara si noaptea, doar ca o fac in anumite conditii. Nu pot ateriza in locuri necunoscute, nemarcate, intrucat nu este legal, dar zburam noaptea. La Valcea nu era un loc marcat, nici la Baile Govora si nici pe traseul pe care ar fi oprit ambulanta. Daca interventia ar fi presupus intrarea in noapte, elicopterul nu ar mai fi putut ateriza sau decola in acele conditii. Bazele Targu Mures si Bucuresti sunt desemnate ca baze pentru operarea misiunilor de noapte, dar doar pentru misiuni de la aerodrom la aerodrom certificate pentru noapte si acopera toata tara. (...) Nu mai puteam decola pe timp de noapte. Decolarea ca si aterizarea in locurile necertificate se face la vedere si in conditiile in care nu aveam in vedere obstacolele era periculos si nu este legal".

Ministrul de Interne a anuntat ca va trimite Corpul de control la Valcea

In acest context, ministrul de Interne a anuntat ca va trimite Corpul de control la Valcea, pentru ca pe viitor sa nu se mai repete situatii precum cea in care s-a aflat fetita de 11 ani.

"Din punctul meu de vedere a fost o dezorganizare evidenta si la Valcea o sa trimit Corpul de control - pe ore, pe timp si cine a gresit si care sunt cauzele. Pe viitor nu mai doresc sa se repete asemenea situatii jenante, cu risc major, sa se piarda o viata si, daca salvez viata unui copil sau a unui roman, imi asum orice risc pentru a lua masuri coercitive pentru cei care nu si-au indeplinit sarcinile. (...) Nu ne jucam cu vietile oamenilor, nu facem doar parada la televizor, PR grozav, ce bine organizam noi salvarea oamenilor si sambata era sa moara un copil din neglijenta sau proasta organizare sa zic pe romaneste. Va ordon domnule Arafat, toate centrele universitare medicale - Targu Mures, Cluj, Iasi, Constanta, Craiova, Timisoara - sa poata zbura spre ele sau de la ele si noaptea elicopterele SMURD. (...) In 2020 toata tara sa fie sub acoperirea SMURD pe zbor de noapte", a afirmat Vela.

Raed Arafat sustine ca este nevoie de mai multi piloti

"Este nevoie de piloti, domnule ministru. Motivul pentru care zboara numai cele doua centre sunt pentru ca au echipe care sa asigure functionalitatea elicopterului 24 de ore din 24. In celelalte centre, daca decoleaza un elicopter noaptea, dupa o anumita ora, inseamna ca acest elicopter nu intra in serviciu decat dupa ora 11 - 12 - 1 dupa-amiaza si pun in risc ca anumite interventii primare sa nu se rezolve. Pentru asta s-a luat decizia ca doua puncte din tara sa faca misiunile de peste tot din tara de transfer noaptea si cand avem avionul le facem si cu avionul", a explicat Raed Arafat.

Secretarul de stat in MAI a adaugat ca un pilot de elicopter SMURD are nevoie de minimum 1.000 de ore de zbor ca sa fie comandant de aeronava pe SMURD.

"Avem piloti noi, dar inca nu au atins nivelul ca sa ajunga sa faca al doilea echipaj, pentru ca inca nu au ajuns la 1.000 de ore de zbor", a spus Raed Arafat.

Sambata, o fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap in urma unui accident produs in statiunea Baile Govora. Ea a plecat cu o salvare a Serviciului de Ambulanta Valcea catre un spital din Bucuresti la aproape cinci ore dupa producerea evenimentului rutier, timp in care a stat la UPU Valcea.

Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulantei Valcea, doctorul Adrian Popescu, medicii au luat decizia sa o transfere pe micuta, aflata in coma de gradul 3, pe cale terestra, cu o ambulanta a serviciului judetean, dupa ce elicopterul SMURD chemat in ajutor a decolat inainte ca pacienta sa fie adusa la locul de intalnire.

Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat, duminica, ca, la ora 16,03, elicopterul SMURD de la Craiova a primit o alerta de decolare pentru un accident rutier produs in zona Dragasani, judetul Valcea, iar la ora 16,17, in urma informatiilor conform carora nu mai este nevoie de elicopterul SMURD la accidentul respectiv, dispecerul, afland de accidentul de la Baile Govora, a redirectionat elicopterul catre locul de aterizare din Fedelesoiu, la 8 km de Ramnicu Valcea, neexistand un loc de aterizare special destinat in apropierea spitalului. Decizia de a nu trimite elicopterul direct la Baile Govora a fost bazata pe informatia ca ambulanta in care se afla pacienta se indrepta deja spre Ramnicu Valcea, nefiind necesara deplasarea elicopterului.

Conform DSU, elicopterul a aterizat in jurul orei 16,40 si medicul aflat cu echipajul de prim-ajutor SMURD a anuntat ca aparatul nu poate astepta mai mult de 8 - 10 minute intrucat urmeaza sa se intunece, iar decolarea devine riscanta in zona respectiva.