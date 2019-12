"In Romania, sistemul medical pare sa fie tot mai putin despre oameni, caci vorbim despre grupuri de interese si afaceri cu aparatura medicala si medicamente si despre dorinta unora sa parvina si sa-si cladeasca cariere cu orice pret", sustine fostul premier Dacian Ciolos, intr-o postare pe Facebook.



"Agenda publica este dominata, din nou, de un caz socant: o viata pierduta intr-un spital de urgenta. Inainte de toate, e vorba despre viata unui om. De familia care, dincolo de durerea unui astfel de moment, asteapta raspunsuri. Si trebuie sa recunoastem: uman, e greu sa explici ca un pacient poate ajunge in situatia de a lua foc pe masa de operatie.

Faptul ca asistam la o astfel de tragedie, in Romania anului 2019, la acelasi spital care nu a putut trata ranitii de la Colectiv, intrucat Unitatea moderna pentru arsi, desi fusese inaugurata, nu era functionala ne arata, din nou, realitatea sumbra a sistemului romanesc de sanatate, care are nevoie el insusi de resuscitare. In Romania, sistemul medical pare sa fie tot mai putin despre oameni, caci vorbim despre grupuri de interese si afaceri cu aparatura medicala si medicamente si despre dorinta unora sa parvina si sa-si cladeasca cariere cu orice pret.

In paralel cu exodul medicilor, pacientii nostri mor cu zile in spitalele romanesti pentru ca nu avem infrastructura necesara, dotarile minime obligatorii, procedurile lipsesc cu desavarsire sau sunt elaborate sau puse in aplicare haotic, iar aparatura si medicamentele fie sunt cumparate in functie de interese, fie sunt absente.

Pentru a opri acest haos, trebuie sa reformam sistemul din temelii. Unde am ajuns daca presedintele Colegiului Medicilor apara un medic din breasla simtind nevoia sa-l scuze ca are apartenenta politica?

Trebuie sa incepem prin a depolitiza toate functiile de conducere din sistemul de sanatate: de la directorii de spitale pana la sefii directiilor de sanatate, iar acest lucru va constitui unul dintre obiectivele programului nostru politic. Pentru ca a implementa politici sanatoase in acest sistem inseamna in primul rand sa scoatem politica de partid din conducerea institutiilor de sanatate publica.

Apoi, trebuie sa transparentizam si sa debirocratizam recrutarea personalului medical, aplicand principiile meritocratiei. Ale meritocratiei si ale bunului-simt izvorat din umanitate.

Legat de sistemul medical de urgenta, dupa cum explica si Vlad Voiculescu mai jos, avem nevoie de standarde si protocoale clare, la fel ca in sistemul ISU, ca sa nu fie nevoie de aruncat galeti cu apa pe pacientul de pe masa de operatie.

Da, asteptarile de la medici sunt foarte mari, pentru ca lucreaza cu vietile noastre, pe care de foarte multe ori le punem in mainile lor.

Eu cunosc foarte multi medici care dau tot ce pot pentru a-si tine juramantul lui Hipocrate nu doar profesional, dar mai ales uman, empatic, in conditiile haosului si indiferentei care par sa faca legea in sistemul nostru de sanatate.

Reforma in sanatate va trebui sa includa si reguli mai clare, dotari, conditii mai bune pentru cei care exercita aceasta profesie, criterii clare pentru rezidentiat si pentru evolutia in cariera.

Dar daca nu picuram mai multa umanitate si bun-simt in actul medical, daca nu-i apreciem si punem in fata pe cei care considera ca a fi bun medic inseamna a fi profesionist si uman, nu o vom scoate la capat. Iar umanitatea si bunul-simt nu pot fi reglementate si standardizate daca nu vin din inima", a scris Ciolos pe Facebook.