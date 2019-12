Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou.



"Intram intr-un an nou si un nou deceniu, care imi doresc sa insemne si inceputul unei perioade de normalitate si de reala democratie pentru Romania.

Sa privim ceea ce lasam in urma ca pe o pilda despre ce avem de facut pentru a implini cu adevarat visul de libertate, democratie si prosperitate, care i-a mobilizat pe romani cu 30 de ani in urma impotriva totalitarismului.

Intampinam noul an cu speranta si incredere in drumul pe care ni l-am ales, din nou in marea familie europeana si parteneri apreciati ai Aliantei Nord-Atlantice. Sa ne bucuram de tot ceea ce am reusit impreuna!

Anul 2020 sa vina cu sanatate, vise implinite, viata frumoasa, belsug in casa si mai bine pentru toti.

Un an nou fericit!", a transmis Orban.