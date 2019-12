Fostul premier Adrian Nastase s-a aratat revoltat de faptul ca pentru a parcurge o distanta scurta pe DN1 a fost nevoit sa stea 3 ore in trafic.



"Pentru a parcurge o distanta scurta pe DN1, de la Brasov la Predeal, a fost nevoie de 3 ore! Situatia a fost la fel, pe toata Valea Prahovei. Poate chiar mai rea fata de anii anteriori. Pe tot felul de bloguri # sunt injurate autoritatile. Care autoritati?

In 2004, cand eram premier, se semnase contractul cu firma Vinci, din Franta, pentru realizarea autostrazii Comarnic-Brasov. Autostrada ar fi fost finalizata inca de acum 7 ani.

Probabil ca putini isi mai amintesc faptul ca, in 2005, Basescu a anulat contractul respectiv, pe motiv de „tain” pentru premierul Frantei, Raffarin. Sper ca cei mai multi din cei care isi petrec ore intregi, zilele acestea, pe DN 1, sa fie dintre cei care, in 2004, l-au votat pe Basescu. Nu e un sentiment crestinesc dar, imi aduc aminte de argumentul lui Basescu impotriva autostrazii – voiam eu sa-mi „trag” autostrada ca sa ajung la Cornu. Nu cred ca el nu stia ca localitatea Comarnic – de unde ar fi pornit autostrada spre Brasov – se afla DUPA localitatea Cornu. Unii l-au crezut. Si l-au mai crezut inca o data, in 2009. Apoi l-au crezut de doua ori pe Iohannis care, pentru a ajunge, saptamanal, la Sibiu, nu trece pe Valea Prahovei", a scris Nastase pe blogul sau.