Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020.



Aceasta reducere in privinta carburantilor va insemna ca acciza in Romania va fi mai mica decat minimul impus la nivel european.

La inceputul lunii, seful statului spune ca va promulga aceste masuri, motivand ca trebuie luate pentru a incuraja in ansamblu economia, chiar daca pe termen scurt au "un oarecare impact bugetar negativ", scrie Agerpres.

"Eliminarea supraaccizei si o posibila crestere pentru a indeplini limita ceruta de Comisia Europeana, totusi, vor duce la o scadere considerabila a taxarii carburantilor, vorbim de o scadere destul de importanta, eliminand supra-acciza, iar o majorare pana la limita ceruta de Comisa Europeana este foarte, foarte mica, deci suntem foarte, foarte aproape de acea limita. Sunt convins ca Guvernul va reglementa aceste chestiuni", declara Iohannis.

Totodata, supra-impozitarea contractelor de munca cu timp partial a fost eliminata in vederea aplicarii unei baze de calcul pentru contributiile sociale si a contributiilor de asigurari sociale de sanatate in functie de salariul realizat, nu in functie de salariul de baza minim brut pe tara.