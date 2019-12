"In urma unei postari aparute pe o retea de socializare, in care un consumator ar fi observat un soricel sub rafturile cu alimente, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a autosesizat. In acest sens, comisarii din cadrul CJPC Teleorman au efectuat in data de 30.12.2019 o actiune de control la SC REWE (ROMANIA) SRL – Magazin PENNY MARKET Alexandria.

Au fost verificate rafturile de expunere la comercializare a produselor, precum si spatiile de depozitare, unde au fost gasite excremente de rozatoare pe sub rafturi si pe un raft in care se aflau depozitate malai si orez. Nu s-au gasit pungi degradate, roase de soareci, dar pe raft era malai si orez imprastiat.

Ca urmare a deficientelor constatate au fost oprite definitiv de la comercializare produsele de pe rafturile cu urme de excremente de rozatoare, si anume 30 kg malai si 100 kg orez, in valoare totala de 387 lei.

Operatorul economic are incheiat contract de prestari servicii cu o firma de deratizare, ultima actiune fiind facuta in data de 29.12.2019, la solicitarea acestuia.

Pentru definitivarea actiunii de control operatorul economic a fost invitat la sediul CJPC Teleorman in data de 31.12.2019", mentioneaza sursa citata.