Guvernul a adoptat, luni, ordonanta de urgenta prin care Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se desfiinteaza.



Presedintele institutului este fostul presedinte Ion Iliescu, director general - Gelu Voican Voiculescu iar secretar general - Emilian Cutean.

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei ordonante de urgenta, prin hotarare a Guvernului se va stabili destinatia patrimoniului Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

Executivul a motivat ca "activitatea Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989, de la infiintarea sa pana in prezent, s-a dovedit irelevanta in raport cu sumele cheltuite de la bugetul de stat prin intermediul transferurilor realizate din bugetul Senatului Romaniei".

De asemenea, in ordonanta se precizeaza ca "inca de la constituirea sa, prin Legea nr. 556 din 7 decembrie 2004, institutia a reprezentat o platforma politica, iar in pofida enuntarii veniturilor proprii ca sursa de finantare, inca de la inceput activitatea institutiei a fost finantata de la bugetul de stat aproape in totalitate".

"Prin activitatea sa, Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 s-a dovedit a fi un for ermetic al carui scop real vizeaza asigurarea unor pozitii publice finantate din fonduri publice pentru interese personale, iar Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 nu a prezentat o conduita adecvata statutului de institutie publica pe care il detine in relatia cu cetatenii", se arata in document.

In document se mentioneaza ca, "in fapt, evenimentele organizate de Institut au vizat propagarea in spatiul public a unor interpretari asupra Revolutiei Romane din 1989 menite sa se contrapuna cercetarilor aflate in curs, desfasurate de organele de ancheta in "Dosarul Revolutiei", scrie Agerpres.

"Astfel, intreaga activitate a Institutului a fost marcata de controverse determinate de dorinta conducatorilor institutiei de a acredita o anumita viziune asupra evenimentelor din Decembrie 1989, contestata sistematic de organizatii ale revolutionarilor. Or, contrar ratiunii de functionarea a unei institutii publice, Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 genereaza tensiuni sociale ori de cate ori subiectul Revolutiei Romane din 1989 revine in actualitate", se mai arata in actul normativ.

Totodata, Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989 beneficiaza de "un regim juridic atipic in structura institutionala a statului roman, in conditiile in care specificul acestuia este mai degraba al unei fundatii decat al unei institutii publice", se mai mentioneaza in document.

In acest sens, Institutul are statutul de "institutie publica de specialitate, autonoma", fara a fi definita sau indicata ratiunea unei astfel de reglementari extraordinare", si lipsesc reglementarile referitoare la "mandatul conducerii institutiei si posibilitatea/imposibilitatea reinnoirii acestuia, conditii de integritate in exercitarea mandatului, revocarea membrilor forurilor de conducere, conditiile in care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de activitate Senatului Romaniei, din bugetul caruia este asigurata finantarea Institutului".

Ordonanta este adoptata "avand in vedere necesitatea de a elimina gravele disfunctionalitati in modul de functionare a institutiilor publice, de a evita incidente sociale si de a opri urgent cheltuirea de fonduri publice care nu servesc interesul public, ci prejudiciaza buna functionare a societatii".