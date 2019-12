Banat. Intervalul de prognoza va debuta cu un regim termic in general caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime diurne in medie de 2 - 4 grade si minime de minus 6 - minus 4 grade. Dupa data de 4 ianuarie, estimarile prognostice indica o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi usor mai ridicate decat in mod obisnuit, cu valori maxime de 4 - 6 grade si minime de minus 4 - minus 2 grade, mediat regional. In cea mai mare parte a intervalului de referinta, regimul pluviometric va fi deficitar, probabilitatea pentru precipitatii fiind mai ridicata doar in ultimele zile.

Crisana. Primele zile ale intervalului de referinta vor fi caracterizate de valori ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime diurne in medie de 2 - 4 grade si minime de minus 6 - minus 4 grade. Dupa data de 4 ianuarie, estimarile prognostice indica o probabilitate mare pentru inregistrarea unor temperaturi usor mai ridicate decat in mod obisnuit (in special valorile diurne), cu maxime de 3 - 6 grade si minime de minus 4 - minus 2 grade, mediat regional. Probabilitatea pentru precipitatii va fi in general redusa pe parcursul intervalului de referinta, dar cu precadere in prima saptamana.

Transilvania. In majoritatea zilelor din intervalul de prognoza, valorile termice, desi cu usoare variatii, se vor situa in jurul celor climatologic specifice acestei perioade din an, cu maxime de 0 - 2 grade si minime de minus 8 - minus 4 grade, in medie. Temperaturi diurne usor mai ridicate vor fi posibile in jurul datei de 4 ianuarie si din nou in perioada 8 -10 ianuarie. In prima saptamana a intervalului de referinta, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitatii va mai creste, in special in ultimele zile.

Maramures. Valorile de temperatura vor avea usoare variatii de la o zi la alta, dar in mare parte din intervalul de referinta se vor situa in jurul celor climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime, in medie, de 1 - 3 grade si minime de minus 5 - minus 3 grade. Temperaturi diurne usor mai ridicate vor fi posibile in jurul datei de 4 ianuarie si din nou in perioada 8 -10 ianuarie. In prima saptamana a intervalului de referinta, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitatii va mai creste, in special in ultimele zile.

Moldova. In cea mai mare parte a intervalului de prognoza, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime de 1 - 4 grade. In 31 decembrie, dar si in jurul datelor de 4 si 8 ianuarie maximele temperaturii aerului se vor situa peste cele normale, respectiv 4 - 6 grade, in medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori in marea lor majoritate mai ridicate decat normele climatologice, astfel ca minimele se vor incadra intr-un ecart mediu de minus 5 - minus 1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ redusa in mare parte din interval, exceptand ultimele zile.

Dobrogea. Valorile termice, desi vor avea usoare variatii, se vor situa in jurul celor climatologic specifice pentru aceasta perioada din an in cea mai mare parte a intervalului de prognoza, cu maxime de 3 - 5 grade si minime de minus 3 - minus 1 grad, in medie. Temperaturi diurne usor mai ridicate vor fi posibile in jurul datelor de 1 si 4 ianuarie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori in marea lor majoritate mai ridicate decat normele climatologice, astfel ca minimele se vor incadra intr-un ecart mediu de -2 - 1 grad. Pana in data de 06 ianuarie, precipitatii slabe vor fi posibile doar izolat, urmand ca probabilitatea ca acestea sa fie mai frecvente sa creasca spre sfarsitul intervalului.

Muntenia. In majoritatea zilelor din intervalul de prognoza, valorile termice, desi vor avea usoare variatii, se vor situa in jurul celor climatologic specifice in aceasta perioada din an, cu maxime de 2 - 5 grade si minime de minus 5 - minus 2 grade, in medie. Temperaturi diurne usor mai ridicate, cu precadere in zonele deluroase, vor fi in perioada 31 decembrie - 1 ianuarie si in jurul datei de 4 ianuarie, cand media regionala va fi de 5 - 7 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar in mare parte a intervalului de referinta, dar in special in prima saptamana, probabilitatea pentru precipitatii fiind mai ridicata doar in ultimele zile (dupa data de 8 ianuarie).

Oltenia. In cea mai mare parte a intervalului de prognoza, valorile termice diurne se vor situa peste cele climatologic specifice in aceasta perioada din an, indeosebi in zona deluroasa, cu maxime de 4 - 7 grade, in medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori in marea lor majoritate apropiate de normalul perioadei, astfel ca minimele se vor incadra intr-un ecart mediu de minus 5 - minus 3 grade. Regimul pluviometric va fi in general deficitar, probabilitatea pentru precipitatii fiind in crestere doar spre sfarsitul intervalului.

La munte. Zilele de 31 decembrie, 3 si 4 ianuarie vor fi caracterizate de un regim termic diurn peste cel normal al perioadei din an, cu maxime diurne ce vor atinge si valori pozitive in masivele vestice, dar si la altitudini de sub 1.400 de metri in restul zonei montane. In celelalte zile din interval, temperaturile maxime se vor situa in jurul celor climatologic specifice perioadei din an si vor fi, in medie, de minus 5 - minus 2 grade. Minimele nocturne, in general apropiate de normal, se vor situa intr-un ecart mediu de minus 10 - minus 5 grade. Probabilitatea pentru precipitatii va fi in crestere incepand din data de 6 ianuarie.