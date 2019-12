Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, s-a aratat surprins de decizia DNA de a fi trimis in judecata pentru abuz in serviciu, mentionand ca este 100% cinstit.

"Sunt surprins sa aflu ca am fost trimis in judecata, citez, “pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in forma continuata”.

De ce? Pentru ca toata viata mea am fost un om cinstit -ultracinstit!, daruit 100% interesului public in toate asumarile -14 ani Prorector, 8 ani Rector -ultimii 4 dintre acestia simultan si Senator-, 7.5 ani Primar-, din fiecare pozitie lasand in urma mea realizari pt care stau cu fruntea sus in fata oricui, realizari pt care eu am muncit enorm, cu pasiune, chiar cu fanatism as putea spune, platindu-le cu viata din viata mea!

Eu nu stiu ce au facut ceilalti acuzati in dosar, un dosar in care este vorba despre sute de locuinte, locuinte foarte bune, majoritatea situate in centrul vechi al orasului si nici nu ma intereseaza, dar stiu ce am facut eu.

Eu am semnat, DUPA ce 4 sau 5 semnaturi anterioare IMI GARANTAU ca totul este LEGAL, contractele de vanzare-cumparare catre / de catre chiriasi pentru doua locuinte ultramodeste, deloc centrale -una de 25 mp, alta de 50 mp, a se vedea poza atasata-, locuinte a caror vanzare nu a fost decisa de mine, ci de o comisie speciala, infiintata pe vremea precedentului Primar. Acuza adusa este ca vanzarea s-a facut in baza Legii 112, care statueaza un mod de calcul al pretului avantajos chiriasului, in conditiile in care o cerinta de aplicabilitate a acestei legi nu ar fi fost respectata. Dupa ce am fost chemat la DNA, le-am cerut explicatii celor din comisie si mi s-a spus ca ei au decis vanzarea in baza unei hotarari de dinainte de a fi eu Primar, bazata pe sentinte judecatoresti care au dispus acelasi lucru in cazuri similare.

In incheiere, o spun din nou:



n-am nimic in comun cu vanzarea / retrocedarea de locuinte valoroase, in zona centrala si cu prejudiciul estimat de DNA la peste 9 milioane de euro

implicarea mea in dosar consista exclusiv in semnarea a doua contracte de vanzare-cumparare pentru doua locuinte de mica valoare, deloc centrale, ultramodeste, una de 25 mp, alta de 50 mp, dintr-un fund de curte (a se vedea poza atasata)-, locuinte a caror vanzare nu a fost decisa de mine, ci de o comisie speciala, infiintata pe vremea precedentului Primar. Eu doar am semnat contractele, NU LE-AM DISPUS si le-am semnat sub garantia ca ele respecta legea in toate privintele

cu mine ca Primar nu s-a retrocedat nicio cladire, nicio locuinta, nici catre clanuri, nici catre neclanuri, nici in centru, nici la periferie, dimpotriva, cu mine ca Primar, au fost readuse in domeniul public, PRIN INSTANTA, 3 cladiri spitalicesti ultracentrale, ajunse la clanuri, precum si, dupa cativa ani de lupte grele, toate cele 8 foste cinematografe -doua ultracentrale!-, tinute in stand-by pt a se pune mana pe ele de catre unii-altii!

sunt cinstit 100%, asa cum am mai declarat si cand pretind asta ma pot uita in ochii oricui!", a scris Robu pe Facebook.