"Se ratifica Scrisoarea de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, 'Cartierul pentru justitie', dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnata la Bruxelles la 30 mai 2019 si la Bucuresti la 6 iunie 2019, in valoare de 2,5 milioane USD, denumita in continuare Scrisoare de intelegere privind avansul", se arata la articolul 1 al proiectului de lege, potrivit ziare.com.

Reprezentantul Guvernului la lucrarile Senatului a tinut sa mentioneaze ca Executivul sustine acest proiect de lege.

"Prin adoptarea acestui proiect, cream premizele acordarii viitoare a imprumutului propriu-zis negociat inca din 2018 cu Banca Mondiala in valoare de 218 milioane de euro. In egala masura, va rog sa observati din expunerea de motive a proiectului si din Hotararea Guvernului 592/2019 ca acest obiectiv nu exclude, in masura in care spatiul este disponibil, conditiile reale de teren si cele tehnico-juridice permit sa fie avute in vedere, si alte obiective de investitii aferente sistemului judiciar in cadrul proiectului de reabilitare urbana. Deci, avem in doua locuri aceasta prevedere cuprinsa", a precizat el.