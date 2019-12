Social • 30 Decembrie 2019 • 13:48 13:48 Lectura de un minut

Traditia este ca in aceasta perioada sa fie primiti colindatori, pentru a avea un an nou imbelsugat. Dar hotilor nu le pasa de traditie, ci vad in colindat o buna ocazie de a face rost de bunuri usor de valorificat sau de bani, fara prea multa munca, avertizeaza autoritatile.



"Va sfatuim sa aveti grija cui deschideti usa si cui permiteti sa va treaca pragul. Este bine sa nu ii poftiti in casa pe colindatorii pe care nu-i cunoasteti. Va pot colinda la usa. Odata ce persoane necunoscute au intrat in casa, puteti deveni victima unui furt. Nu le dati ocazia sa aiba acces la poseta lasata pe hol sau la portofelul ori telefonul aflate pe masa din bucatarie. La fel de important: daca ati primit colindatori in casa, nu-i lasati singuri pentru a merge in alta incapere sa cautati bani sau produse alimentare. Daca nu aveti pachetele pregatite, mai bine ii lasati sa astepte pe scara blocului. Incuiati usile, chiar si atunci cand sunteti acasa sau plecati pentru cateva minute. Citeste si: Fiul lui Dinca ar fi agresat mai multi jurnalisti Hotii pot fura si de pe scara blocului! Pe langa infractiunile de furt din locuinte, hotii pot lua si bunuri lasate pe casa scarii. De aceea, este bine sa nu deschideti oricui usa de la intrarea in bloc. Invatati-i pe copii sa nu deschida usa nimanui in lipsa dumneavoastra, pentru a nu trada faptul ca sunt singuri in casa. Nu spuneti tuturor ca plecati de acasa de sarbatori! Daca nu petreceti sarbatorile acasa, e bine sa nu spuneti prea multor persoane ca sunteti plecat. O alta solutie ar fi sa lasati locuinta in grija unui vecin de incredere pe toata perioada absentei dumneavoastra. Atentie la postarile pe retelele de socializare! Mesajele dumneavoastra pot constitui o invitatie pentru raufacatori", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane. Citeste si: Ce a facut un barbat dupa ce si-a ucis sotia

