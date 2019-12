Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu.



"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a noua inculpati in legatura cu vanzarea frauduloasa si la preturi modice a 207 imobile, majoritatea situate in centrul vechi al municipiului Timisoara", se precizeaza intr-un comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres.

Astfel, arata sursa citata, au fost trimisi in judecata, fiecare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, in forma continuata (5 inculpati), respectiv in forma simpla (4 inculpati), Nicusor-Constantin Miut, la data faptelor director al Regiei Autonome URBIS Timisoara, Administrarea Domeniului Public SA Timisoara si Directiei Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Timisoara (199 contracte); Gheorghe-Coriolan Ciuhandru, la data faptelor primar al municipiului Timisoara (61 de contracte), Ioan Cojocari, secretar al primariei municipiului Timisoara si coordonatorul nemijlocit al Serviciului Juridic Contencios din cadrul primariei (61 contracte); si Nicolae Robu, la data faptelor si in prezent, primar al municipiului Timisoara (2 contracte).

In acelasi dosar, au fost deferiti justitiei si Dan Aurel Diaconu, la data faptei viceprimar al municipiului Timisoara (un contract), Traian-Constantin Stoia, la data faptei viceprimar al municipiului Timisoara (un contract), Martin Stoia, la data faptelor director al Directiei Patrimoniu si respectiv al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul municipiului Timisoara (2 contracte), Simona Virlea, la data faptei jurist al Primariei municipiului Timisoara (un contract) si Gabriela Iova, la data faptei jurist al Primariei municipiului Timisoara (un contract).

Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada septembrie 1996 - ianuarie 2014, cei noua functionari publici din cadrul Primariei municipiului Timisoara (majoritatea cu functii de conducere) si-ar fi incalcat atributiile legate de aplicarea Legii 112/1995 pentru a vinde, in mod nelegal, 207 de imobile ce apartin fondului locativ de stat unor persoane care nu ar fi avut niciun drept sa le cumpere, cauzand un prejudiciu de 42.756.719 lei (9.514.392 euro) in dauna statului.

"In urma efectuarii urmaririi penale, s-a retinut savarsirea infractiunii de abuz serviciu in legatura cu incheierea unui total de 207 contracte de vanzare-cumparare, fiecare contract pentru cate unui imobil ce a facut obiectul Legii nr. 112/1995. Astfel, in perioada septembrie 1996 - ianuarie 2014, participarea inculpatilor la incheierea contractelor presupus nelegale este urmatoarea, cu precizarea ca, in unele situatii, ar fi participat mai multi inculpati la incheierea presupus nelegala a aceluiasi contract: Miut Nicusor-Constantin (199 contracte), Ciuhandu Gheorghe-Coriolan (61 contracte), Cojocari Ioan (61 contracte), Robu Nicolae (2 contracte), Diaconu Dan-Aurel (1 contract), Stoia Traian-Constantin (1 contract), Stoia Martin (2 contracte), Virlea Simona (1 contract) si Iova Gabriela (1 contract)", mentioneaza DNA.

Potrivit anchetatorilor, contextul desfasurarii activitatilor infractionale este acela ca in luna ianuarie 1996 a intrat in vigoare Legea 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului in perioada regimului comunist, iar aceasta lege le dadea drept fostilor proprietari si mostenitorilor lor sa isi redobandeasca imobilele confiscate in mod abuziv de regimul comunist sau sa primeasca despagubiri pentru acele imobile.

Totodata, precizeaza procurorii, legea a dat dreptul chiriasilor sa cumpere imobilele in care locuiau, dar numai acelor chiriasi care dovedeau ca, la data intrarii in vigoare a Legii 112/1996, aveau contracte de inchiriere a acelor imobile si le ocupau la acea data.

"Cu toate acestea, inculpatii ar fi incheiat contracte de vanzare-cumparare cu persoane care nu au avut calitatea de chiriasi la data intrarii in vigoare a Legii 112/1995 si care, prin urmare, nu aveau niciun drept sa dobandeasca respectivele imobile. Functionarii din cadrul Primariei Timisoara ar fi vandut in mod fraudulos imobilele persoanelor in cauza la preturi modice, stabilite in baza Legii 112/1995 si HG 20/1996, desi cunosteau ca respectivele dispozitii nu mai erau aplicabile acelor persoane", afirma anchetatorii.

Prejudiciul total cauzat statului roman ca urmare a incheierii nelegale a celor 207 contracte de vanzare-cumparare ce fac obiectul actiunii penale este de 42.756.719 lei (9.514.392 euro), informeaza DNA.

Statul, prin Ministerul Finantelor Publice, s-a constituit parte civila in cauza, solicitand in principal restituirea bunurilor imobile in natura si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii, prin revenirea acestora in proprietatea statului si prin anularea actelor juridice produs al infractiunii.

In subsidiar, mentioneaza sursa citata, in masura in care repararea prejudiciului in natura nu mai este posibila, s-a solicitat repararea prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timis, cu propunere de mentinere a masurilor asiguratorii.