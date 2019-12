Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plangere la Parchetul General in cazul pacientei care a luat foc pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.



"Comunicatul Colegiului Mediclor este o rusine. Domnul doctor Beuran considera ca o femeie arsa pe masa de operatie, cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului, este un incident minor. Trebuie stabilit daca dr Beuran spne adevarul cand spune ca nu a participat la actul medical inca de la inceput. Sunt multe intrebari fara raspuns. Afirm cu certitudine ca s-a incercat musamalizarea acestei nenorociri din mai multe puncte de vedere.

Singura ancheta declansata in 22 decembrie a fost de managerul Spitalului Floreasca. Se iau doar declaratii de la personalul auxiliar, nu este audiat niciun medic. In 27 decembrie, ministerul Sanatatii trimite un inspector al Inspectiei Sanitare de Stat, care nu audiaza niciun medic, nu audiaza pe nimeni, ci reia in raportul sau declaratiile personalului auxiliar. Terenul a fost pregatit pentru a se da vina pe asistente, pe infirmiere, pe cele care ar fi trebuit sa pregateasca campul operator. Nu avem proceduri clare, nu am vazut pe nimeni iesind public din conducerea spitalului, ca sa ne explice cu fiecare pas cum se prepara un pacient pentru operatie", a declarat Ungureanu, citat de dcnews.ro.