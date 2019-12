Jurnalista de investigatii Emilia Sercan intervine in cazul femeii care a luat foc pe masa de operatie la Spitalul Floreasca, mentionand ca este greu de acceptat ca s-a incercat ascunderea si musamalizarea incidentului.



"Cazul femeii arse la Spitalul Floreasca, care a murit aseara, a fost preluat de Serviciul Omoruri de la Politia Capitalei. Daca ancheta interna a Spitalului Floreasca, cea a Ministetului Sanatatii sau cea a Colegiului Medicilor nu vor reusi sa faca lumina, sunt sigura ca va face Serviciul Omoruri, care are raportate ZERO cazuri cu autor necunoscut.

In alta ordine de idei, retorica promovata pentru a disculpa echipa medicala este de un cinism inimaginabil: ce asteptari mai aveti de la o persoana cu cancer pancreatic?

Faptul ca acea femeie avea o boala foarte grava nu face incidentul mai putin grav sau scuzabil. Zilele de chinuri groaznice pe care le-a mai trait dupa ce a fost arsa au fost probabil de nedescris. Asta este greu de acceptat. Iar si mai greu de acceptat este faptul ca s-a incercat ascunderea si musamalizarea incidentului", a scris ea pe Facebok.

Sercan: Presedintele Colegiului Medicilor ar trebui sa demisioneze acum

Totodata, Sercan mai este de parere ca Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor, ar trebui sa demisioneze, avand in vedere pozitia in cazul medicului Mircea Beuran.

"De ce nu vom evolua niciodata cu pozitionari publice ca cea exprimata de presedintele Colegiului Medicilor in cazul medicului Mircea Beuran.

Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor, se antepronunta intr-o maniera stupefianta in legatura cu cazul pacientei incendiate pe masa de operatie de Spitalul Floreasca. Colegiul Medicilor din Romania, organizatia profesionala a medicilor, are ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic, dar si judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala.

Inainte sa aflam ca o ancheta a fost demarata de Colegiul Medicilor, presedintele Gheorghe Borcean se antepronunta cu privire la un caz pe care Colegiul Medicilor ar trebui sa il ancheteze, considerandu-l pe Beuran nevinovat:

'asistam la un asalt mediatic indecent, neprofesionist si neinformat la adresa unuia dintre colegii nostri cu un renume profesional';



'ii rog pe prietenii sai, pe fostii sai pacienti sa ia atitudine in apararea lui si ii sfatuiesc pe mai putin prietenii sai si pe neprietenii sai sa nu se bucure'.

Organismele care ar trebui sa se ocupe cu judecarea cazurilor care implica abateri de la normele de etica profesionala sau de deontologie, indiferent de profesie sau de mediu, au actionat in ultimii 30 de ani, cu mici exceptii, ca niste organisme de spalare a unor indivizi si nu in interesul breslelor, profesiilor sau a cetatenilor. Aceste organisme au actionat in interesul unor clici, pentru apararea unora sau executarea altora.

La fel se intampla cu Comisiile de Etica din universitati care acopera plagiate, concursuri trucate si altele, la fel de intampla cu Colegiul Medicilor acum, dar si in multe, multe alte situatii - Lucan, Burnei etc. -, la fel se intampla cu Consiliul Superior al Magistraturii.

Pana cand nu vom constientiza importanta integritatii, corectitudinii si onestitatii in exercitarea profesiilor, dar si in relatiile personale sau colective esuam ca natie.

Domnul Gheorghe Borcean ar trebui sa ne prezinte scuze tuturor si ar trebui sa demisioneze acum de la conducerea Colegiului Medicilor, iar medicii care isi fac profesia cu pasiune si devotament ar trebui sa se delimiteze public de declaratia domnului Borcean", a scris ea tot pe retelele de socializare.