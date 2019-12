Lectura sub un minut

Medicul Mircea Beuran sustine ca pacienta care a fost arsa pe masa de operatie a decedat, la Terapie Intensiva, mentionand ca "biologic nu a rezistat ca sa poata sa depaseasca tot efortul medical care s-a facut".



"In intervalul 19.50-20.00, am primit acest semnal ca pacienta a decedat.

A decedat in Terapie Intensiva, din Sectia de Arsi, era sub control medical multidisciplinar, dar probabil contextul biologic in care se gasea pacienta, o boala incurabila, un efort chirurgical facut la cerere si evenimentul neplacut si nedorit de nimeni, la care s-a supraadaugat aceasta arsura, biologic nu a rezistat ca sa poata sa depaseasca tot efortul medical care s-a facut", a spus el la Antena 3, citat de jurnalul.ro.

