Femeia suferea de cancer pancreatic, iar in urma incidentului din data de 22 decembrie, femeia a suferit arsuri pe 40% din suprafata corpului.

In acest caz au fost demarate trei anchete: de catre conducerea spitalului, de Ministerul Sanatatii, care a trimis corpul de control si de Politia Capitalei.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a confirmat informatia pentru Mediafax.

"Din pacate, din cumulul de probleme care au exsitat de la moentul in care a fost incendiata aceasta doamna si pana la momentul in care s-a intamplat tragedia in aceasta seara, vorbim despre omor din culpa si putem vorbi fara nicio problema de neglijenta grava atata vreme cat informatiile contradictorii pe care le-a dat in aceste zile medicul curant Mircea Beuran incrimina pe nedrept doar personalul auxiliar pentru ce s-a intamplat in sala si acelasi medic curant a strecurat si o alta minciuna care nu poate fi contestata si anume ca pacienta ar fi fost dezinfecata cu o substanta pe baza de alcool pentru ca ar fi fost alergica la iod", a spus el, citat de ziare.com.

O echipa condusa de Horatiu Moldovan a verificat, duminica dimineata, starea de sanatate si calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientei de la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

"Acest accident combustional intrachirurgical este rezultatul combinatiei intre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentratie ridicata de alcool, campurile chirurgicale textile si folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca, din intersectia acestor trei elemente, sa se fi produs acest incident. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea campului operator, a tegumentelor pacientei. Acel biocid are autorizatia de a fi folosit in acest sens, problema este ca electrobisturiul care s-a folosit are in specificatia tehnica interdictia de a fi folosit in combinatie cu biocidul respectiv", a afirmat Horatiu Moldovan, la Spitalul Floreasca.

Potrivit lui Moldovan, cei care folosesc acest tip de electrobisturiu ar trebui sa stie ca nu poate fi folosit cu biocidul respectiv.