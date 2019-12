"Eu cred ca in aceasta privinta sunt necesare mai multe masuri, nu numai cele privind facilitatile fiscale, ci in primul rand masuri care tin de infrastructura de care in acest moment familiile nu beneficiaza ca sa isi doreasca sa-si mareasca familia, sa-si mareasca numarul de copii. Ceea ce cred ca lipseste prioritar Romaniei este preocuparea fata de punerea la dispozitie a unor conditii cum ar fi crese, gradinite cat mai aproape de locurile de munca ale parintilor, un pachet de masuri care sa-i incurajeze pe acestia sa ia in considerare cresterea familiei, pentru ca dupa ce acest lucru s-ar intampla ar exista la indemana tot ce au nevoie ca sa-si continue activitatea profesionala, ca sa-si continue viata armonios, fara sa aiba vreo constrangere de orice natura", a afirmat Violeta Alexandru.

Aceasta a subliniat ca statul nu ofera parintilor care doresc sa isi mareasca familia nicio perspectiva de viata de familie usoara dupa ce fac copii.

"Personal cred ca ceea ce lipseste in acest moment este in primul rand aceasta infrastructura, aceste minime conditii pentru parintii care si-ar dori sa aiba mai multi copii, dar isi pun problema ca nu au cu cine sa ii lase in momentul in care revin in activitate, ca nu au posibilitatea si nici o perspectiva pe care statul sa le-o ofere ca vor reusi sa aiba o viata de familie usoara si dupa ce isi maresc familia. Cred ca aici trebuie sa lucram si sunt resurse in acest sens si toata disponibilitatea sa vedeti si niste schimbari in perioada urmatoare", a adaugat Violeta Alexandru.

Aceasta a aratat ca masurile de sprijinire a familiei fac parte dintr-un pachet legat de activitatea Ministerului Lucrarilor Publice si Dezvoltarii Regionale si Ministerului Finantelor.

"Ne preocupa acest lucru (sprijinirea familiei, n.r.), este in fibra doctrinei liberale sa sprijinim familia si sa gasim solutii concrete pentru acest lucru, insa raspunsul la aceasta intrebare depaseste posibilitatile de mandat ale Ministerului Muncii si se refera la un pachet de masuri care au legatura cu Ministerul Lucrarilor Publice si Dezvoltarii Regionale, au legatura cu responsabilitatile Ministerului Finantelor", a incheiat Violeta Alexandru.