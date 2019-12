Deputatul USR Emanuel Ungureanu informeaza ca urmeaza sa depuna luni dimineata, la Parchetul General, "o sesizare penala" in cazul pacientei arse pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.



"Noi marturii cutremuratoare despre incenderea pacientei de la Floreasca!

Maine, la ora 10, voi depune la Parchetul General o sesizare penala pentru a elucida procurorii conditiile in care a fost incendiata pe masa de operatie o pacienta care se zbate acum intre viata si moarte!

Intre timp, cu toate ca protocolul operator stampilat si semnat de plagiatorul Beuran il contrazic, acesta neaga vehement ca ar fi participat la operatia pacientei.

Asez aici marturiile unor asistente, ingrijitoare, brancardieri, care descriu momentele ingrozitoare traite de personalul auxiliar care, exact cum am anticipat, este scos vinovat de catre medicul Beuran ca fiind singuri responsabili pentru tragedie.

Sunt multe intrebari fara raspuns in aceasta tragedie, va rog sa ma atentionati cand veti regasi fraza de regret in gura lui Beuran pentru drama prin care trece pacienta incendiata si daca poate explica de ce le-a comunicat in" doi peri" apartinatorilor incendierea rudei lor daca el nu a participat la momentul tragediei.

Redau aici ultimele marturii ale personalului auxiliar, martori la eveniment:

Ingrijitoare: 'In timp ce se desfasura interventia chirurgicala in Sala 1 am observat-o pe colega mea ca intra in sala de operatie, am urmat-o crezand ca are nevoe de ajutor. Am auzit tipete, strigandu-se: FOC! VENITI CU APA! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o galeata cu apa din filtru. In timp ce ma indreptam spre sala, brancardierul mi-a luat galeata din mana, ducandu-se el in sala 1'.

Brancardier: 'Am simtit un miros puternic de fum si am verifica de unde provine. Intrand in sala 1 am vazut multa apa pe podea si toata lumea prezenta speriata, iar pacienta care se afla pe masa de operatie, FUMEGA'.

Angajat sectia Anestezie: 'In timpul pregatirii montarii cateterului, unul dintre medicii chirurgi a strigat: foc. A incercat sa stinga focul, moment in care medicul anestezist era la capul pacientei ca sa nu se detubeze, iar eu am tras de cateva campuri de sub pacienta- ca focul sa nu ajunga la capul pacientei'.

Asistent medical: 'La sosirea in sala de operatie medicul ne-a informat ca pacienta este polialergica, lucru mentionat si in foaia de observatie si ca doreste alcool alb, adica Skinman Soft Protect.

Dupa ce le-am dat pe masa cele necesare interventiei, inclusiv solutia ceruta, medicii au efectuat campul operator si au asezat campurile sterile.

La un moment dat, dupa ce au inceput interventia, unul dintre medici a sesizat miros de ars, moment in care echipa operatorie a inceput sa miste campurile pentru a gasi sursa de foc si a o stinge.

In momentul in care medicul a indepartat campul de pe pacienta, flacara s-a extins cu repeziciune din zonele lombara si toracica catre capul pacientei, unde era aparatul de anestezie in functiune. Vazand flacara am luat un alt camp si am incercat sa sting focul. Am auzit mai multe persoane strigand sa aducem apa sau ser sa stingem focul. Medicul a luat campul si a continuat sa stinga focul. S-au indepartat campurile arse de pe pacienta si a fost chemat in sala medicul chirurg plastician de garda care a evaluat starea pacientei'.

Adevarul va iesi la lumina, imi voi folosi toata puterea cu care am fost investit de cetateni ca pacientii din Romania sa fie tratati cu respect, alaturi de medicii care isi fac datoria cu cinste!", a scris Ungureanu pe Facebook.