Electrobisturiul utilizat la operatia la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, in urma careia o pacienta a suferit arsuri, avea interdictia de a fi folosit in combinatie cu biocidul folosit pentru sterilizarea tegumentelor acesteia, a afirmat, duminica, Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.



O echipa condusa de Horatiu Moldovan a verificat, duminica dimineata, starea de sanatate si calitatea ingrijirilor medicale acordate pacientei de la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.

"Acest accident combustional intrachirurgical este rezultatul combinatiei intre un biocid care s-a folosit la aseptizarea tegumentelor pacientei cu concentratie ridicata de alcool, campurile chirurgicale textile si folosirea unui electrobisturiu. Este foarte probabil ca, din intersectia acestor trei elemente, sa se fi produs acest incident. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea campului operator, a tegumentelor pacientei. Acel biocid are autorizatia de a fi folosit in acest sens, problema este ca electrobisturiul care s-a folosit are in specificatia tehnica interdictia de a fi folosit in combinatie cu biocidul respectiv", a afirmat Horatiu Moldovan, la Spitalul Floreasca.

Potrivit lui Moldovan, cei care folosesc acest tip de electrobisturiu ar trebui sa stie ca nu poate fi folosit cu biocidul respectiv, scrie Agerpres.

Era necesara utilizarea unui altui biocid

"Recomandarile pe care le-am citit noi in utilizarea electrobisturiului respectiv exclud folosirea cu biocide inflamabile. Deci, probabil era necesara utilizarea unui altui biocid", a precizat secretarul de stat.

Citeste si: 10+ obiceiuri respectate de romani de Anul Nou

El a mentionat ca a venit la Spitalul Floreasca pentru a vedea pacienta, afirmand ca aceasta este foarte bine ingrijita de o echipa de la chirurgie plastica si terapia marilor arsi, dar pronosticul ei este rezervat.

Intrebat daca s-a respectat protocolul in acest caz, Moldovan a spus ca nu este in masura sa dea concluziile anchetei. Pe de alta parte, el a confirmat faptul ca s-a autosesizat si Colegiul Medicilor.

"Noi, aposteriori, nu putem sa judecam decat dupa documentele pe care le avem, respectiv foaia de observatie, protocolul chirurgical care descrie si defineste, din punct de vedere medico-legal o interventie chirurgicala, este precizat operatorul si este semnat si parafat de medicul care a realizat operatia", a mai declarat Moldovan.

In legatura cu faptul ca nu ar fi fost in sala de operatie chirurgul principal, Mircea Beuran, el a mentionat: "Exista situatii de urgenta extrema, cum este aceasta, in care o sangerare fudroaianta petrecuta cu pacientul poate sa nu permita chirurgului principal sa ajunga la timp si sa intervina echipa de garda. (...) Se intampla in practica acestei meserii".

Citeste si: Beuran, prima reactie dupa decesul pacientei care a luat foc la...

"Aceasta interventie chirugicala a avut un caracter de maxima urgenta, dramatica, in care realitatea medicala uneori nu permite analiza tuturor detaliilor. Pentru a salva viata pacientei, echipa trebuia sa intervina imediat", a adaugat Moldovan.

El a mai spus ca, in general, au mai existat in mediul medical romanesc accidente combustionale, fiind o problema cunoscuta si la nivel international.

"Nu putem vorbi de vina din pozitia in care suntem acum, vorbim despre fapte, despre interpretarea lor, despre intelegerea fenomenului. Cand vom avea concluzii, vom vorbi mai departe", a spus secretarul de stat, intrebat daca isi asuma cineva vreo vina.

Ministerului Sanatatii va reveni luni la Spitalul Floreasca

Conform acestuia, un reprezentant al Ministerului Sanatatii va reveni luni la spital si vor fi vizionate camerele de supraveghere.

Citeste si: Orban: Am eliberat din functie 40 de secretari de stat PSD. Nu...

Totodata, Ministerul Sanatatii a transmis, duminica, un comunicat in care precizeaza faptul ca echipa ministerului, care s-a aflat duminica la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, are misiunea de a verifica starea de sanatate a pacientei arse pe masa de operatie, cat si calitatea ingrijirilor medicale acordate si ca sunt studiate unele documente ale Foii de Observatie Clinice Generale.

MS mai anunta ca toate concluziile acestei anchete vor fi facute publice dupa terminarea cercetarilor.

"Am luat aceasta decizie de a comunica datele la sfarsitul anchetei, tocmai pentru a se evita speculatiile. Este un caz cu multe implicatii si, din respect fata de pacienta si familia sa este corect sa tragem concluziile cand avem toate dovezile si declaratiile clare ale celor implicati. Va asigur ca nu vom temporiza mersul anchetei", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache, potrivit comunicatului citat.

Ancheta administrativa inca din ziua producerii evenimentului

Sambata seara, conducerea Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti (SCUB) a anuntat ca a demarat o ancheta administrativa inca din ziua producerii evenimentului in urma caruia o pacienta a suferit arsuri in timp ce se afla pe masa de operatie.

CSUB a precizat ca, in cursul diminetii de duminica, 22 decembrie, pacienta in cauza, care prezenta o patologie foarte complexa si grava, a fost supusa unei reinterventii chirurgicale de urgenta, interventie necesara pentru supravietuirea sa si stabilizarea functiilor vitale.

"Interventia chirurgicala a fost una complexa, iar in cursul acesteia s-a produs evenimentul nefericit in urma caruia au rezultat arsuri tegumentare. Incidentul a fost rapid gestionat de echipa medicala, interventia chirurgicala fiind finalizata. In cursul aceleiasi zile, incidentul a fost adus la cunostinta conducerii spitalului, care s-a deplasat in unitate si a demarat o cercetare administrativa pentru a identifica circumstantele producerii accidentului. In acest sens au fost solicitate si primite declaratii ale personalului implicat in incident si au fost pastrate materialele care au legatura cu incidentul. Daca in urma acestei cercetari administrative vor fi evidentiate fapte/aspecte cu alte conotatii, vor fi sesizate organele in drept", se preciza in comunicatul CSUB.

Totodata, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a declansat verificari cu privire la aspectele semnalate in mass-media referitoare la cazul unei paciente incendiate pe masa de operatie la Spitalul Floreasca.

Sambata, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca a trimis corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din Capitala, in legatura cu cazul pacientei care a fost arsa pe masa de operatie.