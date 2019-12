Premierul Ludovic Orban sustine ca urmeaza sa petreaca Revelionul impreuna cu "mai multe familii", precizand ca vor fi prezenti si colegi din Executiv.



"Suntem mai multe familii, oameni care au mai facut Revelionul impreuna. Locatia pe care am ales-o, am ales-o pentru ca n-am mai gasit alta locatie, pentru ca ne-am trezit tarziu. Din cauza ca am preluat guvernarea, ne-am trezit cu cateva saptamani inainte de Revelion si asta era o locatie care nu era angajata. Ne platim fiecare tot ceea ce e de platit, cazare si masa, adica nu e un hatar care ni se face. Nu e nicidecum o reuniune a Guvernului. Sigur ca vor fi si colegi de-ai mei din Guvern, care vor petrece Revelionul impreuna cu mine, dar suntem cu familiile si petrecem Revelionul ca orice roman, cum este normal", a spus Orban, citat de dcnews.ro.

Chestionat daca va face o sedinta de Guvern acolo, raspunsul prim-ministrului a fost: "Acum, nici chiar pe 1 ianuarie. Ati vazut ca fac sedinte de Guvern de cate ori e necesar si de multe ori am convocat sedinte de guvern la ore surprinzatoare pentru ca era necesar sa convoc".