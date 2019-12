Social • 29 Decembrie 2019 • 15:03 15:03 Lectura de un minut

Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare multi cetateni romani vor merge sa-si petreaca Revelionul in afara granitelor, se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport in special la frontiera cu Bulgaria, fapt pentru care Politia de Frontiera Romana recomanda folosirea tuturor punctelor de trecere ale frontierei.





