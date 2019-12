Pe Autostrada Soarelui, pe tronsonul Lehliu Gara-Constanta ninge abundent, depunanadu-se deja un strat de zapada pe carosabil. Autoritatile sfatuiesc soferii sa circule prudent, reducand viteza, pentru a se evita accidente.



Pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, pe tronsonul kilometric 12 (Bucuresti) - 35 (Fundulea) - carosabilul este partial umed, intre kilometrii 35 (Fundulea) – 64 (Lehliu Gara) - ninge usor, iar pe tronsonul kilometric 64 (Lehliu Gara) – Constanta - ninge abundent, stratul de zapada fiind subtire pe carosabil, noteaza adevarul.ro.

"Recomandam conducatorilor auto sa manifeste prudenta la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea directiei de deplasare si sa creasca distanta de siguranta intre vehicule. In plus, conducatorii auto trebuie sa verifice inainte de a porni la drum ca autovehiculele sa aiba in functiune sistemele de dezaburire, care sa le asigure o buna vizibilitate.

Reamintim ca pentru deplasarea pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarna", atentioneaza politistii.