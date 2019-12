Ministrul a caracterizat Pilonul 2 drept un sistem de pensii corect, care da masura corectitudinii in raport cu contributiile realizate de oameni in vederea perioadei de retragere din activitatea profesionala.

Totodata, Violeta Alexandru a atras atentia ca in toata Europa exista tendinta prelungirii varstei de pensionare, insa nu a indicat ca actualul Guvern ar intentiona sa ia masuri in acest sens in mandatul curent.

Ministrul Muncii si-a exprimat, totodata, ingrijorarea fata de impactul bugetar al legislatiei privind cresterea cu 40% a pensiilor incepand din septembrie 2020, dar a subliniat ca va aplica legea in vigoare cat timp detine mandatul de ministru.

In opinia Violetei Alexandru, statul a esuat in activitatea de conectare a cererii de forta de munca cu oferta, ea subliniind ca nu exista o problema grava a lipsei de forta de munca.

Citeste si: Ministrul Muncii: Statul nu ofera o perspectiva de viata de familie...

AGERPRES: La inceputul acestei luni, agentia Standard & Poor's a schimbat perspectiva Romaniei la una negativa, invocand printre altele masura privind majorarea pensiilor incepand din septembrie 2020. Cum credeti ca va afecta piata muncii din Romania aceasta crestere a pensiilor?

Violeta Alexandru: Eu sunt un om responsabil si imi mentin afirmatia facuta la momentul audierii mele in comisiile parlamentare reunite si va spun ca nu am alt raspuns in afara celui pe care l-am dat deja, si anume ca sunt datoare sa respect legea. Pentru mine nu este o optiune, aceasta este legea in acest moment, o voi aplica, o vom aplica. Sigur ca, uitandu-te cu cata usurinta Partidul Social Democrat a dispus in lege cresterea pensiilor cu 40%, te uiti cu putina ingrijorare la modul in care au evaluat impactul unei asemenea cresteri. Sa stiti ca si mie mi-ar placea sa creasca pensiile cu 50%, cu 60%, oamenii merita sa primeasca mai mult, de aceea in mandatul meu am inceput in mod deliberat cu activitate sustinuta, care sa arate pensionarilor faptul ca acest Guvern si eu personal ii respect. Ii respecta Guvernul, ii respect cu adevarat, nu este intamplator faptul ca m-am aplecat asupra subiectului recalcularii pensiilor, nu este intamplator faptul ca sunt atenta ca oamenii care-si depun actele in vederea pensionarii sa isi primeasca pensia la termenul prevazut de lege. Sunt oameni care au muncit o viata si pentru care acest stat trebuie sa faca dreptate si trebuie sa ii trateze cu responsabilitate. Cu toate acestea, in aceeasi linie de responsabilitate o spun: in momentul in care prevezi in lege cresteri trebuie sa fii constient de impactul pe care aceste cresteri il vor avea si sigur ca exista ingrijorari justificate vizavi de impactul in buget, dar nu exista in ceea ce ma priveste nicio intentie si nicio strategie alta decat sa respect legea si, prin urmare, atata vreme cat sunt in aceasta functie sa stiti ca o voi aplica asa cum este ea in vigoare.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.