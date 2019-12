Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a tinut sa faca o serie de precizari in legatura cu interventia in cazul fetitei ranite grav intr-un accident produs la Baile Govora

Redam postarea reprezentantilor DSU:

"Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public cu privire la intarzierea executarii misiunii de salvare a unei fetite de 10 ani, lipsa sincronizarii echipajului de pe ambulanta cu personalul aflat la bordul elicopterului SMURD, in vederea transferului pacientei pana la cea mai apropiata unitate spitaliceasca, timpul indelungat de asteptare in Unitatea de Primiri Urgente Ramnicu Valcea, dorim sa informam corect si pertinent opinia publica, data fiind transparenta pe care Departamentul pentru Situatii de Urgenta o are permanent in activitatea sa si implicit in astfel de misiuni in asigurarea asistentei medicale de urgenta a populatiei.

Din datele pe care le avem in momentul de fata la nivelul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pana la evaluarea completa a rapoartelor solicitate precizam:

In data de 28 decembrie a.c., dispeceratul din Ramnicu Valcea a primit un apel 112 la ora 15:47 care anunta un accident produs in Baile Govora, fiind implicata o fetita de 10 ani. Luand la cunostinta informatiile prelevate de dispecer, au fost trimise doua echipaje, unul de prim ajutor, aflat la 6 km de locul accidentului care a ajuns la orele 15:55, acesta fiind alertat la 15:51 si un echipaj cu medic care a plecat de la Ramnicu Valcea la 15:48 ajungand la locul accidentului la orele 16:03.

La sosirea echipajului cu medic, pacienta in varsta de 10 ani, aflata in coma se afla deja in ambulanta de prim ajutor SMURD, fiind imobilizata cu guler cervical. Medicul decide sa insoteasca fetita in ambulanta de prim ajutor iar pe drumul catre cea mai apropiata unitate spitaliceasca, echipajul a fost nevoit sa se opreasca de mai multe ori pentru aspirarea cailor respiratorii si asistarea fetitei care era inconstienta, intampina varsaturi, in urma accidentului sufeeinf un traumatism cranio-cerebral.

Medicul de pe ambulanta a incercat sa efectueze intubatia insa fara succes si astfel a decis continuarea drumului catre spital, un demers corect fiind in interesul salvarii pacientei.

Intre timp, la orele 16:03, elicopterul SMURD de la Craiova primeste o alerta de decolare pentru un accident rutier produs in zona Dragasani, judetul Valcea, iar la ora 16:17, in urma informatilor conform carora nu mai este nevoie de elicopterul SMURD la accidentul respectiv, dispecerul, afland de accidentul de la Baile Govora, redirectioneaza elicopterul catre locul de aterizare din Fedelesoiu, la 8 km de Ramnicu Valcea, locul obisnuit unde se aterizeaza in vederea preluarii pacientilor neexistand un loc de aterizare special destinat in apropierea spitalului. Decizia de a nu trimite elicopterul direct la Baile Govora este bazata pe informatia ca ambulanta in care se afla pacienta se indreapta deja spre Ramnicu Valcea nefiind astfel necesara deplasarea elicopterului.

Elicopterul aterizeaza in jurul orelor 16:40 si anunta medicul aflat cu echipajul de prim ajutor SMURD ca elicopterul nu poate astepta mai mult de 8-10 minute, intrucat urmeaza sa se intunece, iar decolarea devine riscanta in zona respectiva.

Medicul care insotea pacienta de numai 10 ani si care a fost obligat sa se opreasca de mai multe ori pentru a-i acorda ingrijiri suplimentare , sesizeaza colegilor ca nu poate ajunge in acest interval de timp la elicopter si astfel, decide sa duca pacienta la UPU din cadrul Spitalului de Urgenta Ramnicu Valcea.

In contextul celor relatate, elicopterul a parasit zona la orele 16:48 iar pacienta a ajuns la UPU Ramnicu Valcea la orele 16:56, intrand in investigatii dupa ce a fost stabilizata si intubata, fiind pusa in coma indusa, de medicii de la UPU Ramnicu Valcea.

O majorare a timpului de 20-30 minute la fata locului face imposibila decolarea

Mentionam faptul ca in situatia in care medicul decidea sa mearga cu pacienta catre elicopter pentru a fi preluata de echipajul aflat la bord, acesta ajungea mai tarziu de orele 16:56 avand o distanta suplimentara de parcurs, iar medicul de pe elicopter trebuia sa intubeze pacienta si sa o stabilizeze inaintea decolarii, ceea ce ar fi insemnat o majorare a timpului de 20-30 minute la fata locului, devenind imposibila decolarea, conform procedurii in zona respectiva, inainte de lasarea intunericului.

In urma investigatiilor efectuate, pe baza examenului de computer tomograf, s-au constatat leziuni grave la nivel cranio-facial, fiind necesar transferul la Bucuresti intr-o sectie de terapie intensiva specializata, nefiind necesara o interventie chirurgicala la momentul respectiv, conform celor afirmate de medicii din Ramnicu Valcea.

Pacienta a fost transferata cu o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Valcea la Spitalul Bagdasar- Arseni dupa finalizarea investigatiilor, stabilizarea pacientei si obtinerea acordului de transfer din partea medicilor de la Sptialul respectiv.

In cazul in care rapoartele vor aduce date suplimentare de interes, vom completa informatiile printr-un comunicat oficial al DSU", se arata in postarea pe Facebook.