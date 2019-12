O fetita de 11 ani a fost ranita grav la cap, dupa ce masina la volanul careia se afla tatal ei s-a rasturnat pe un drum din statiunea Baile Govora.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, copila a fost preluata de o ambulanta SAJ cu un traumatism cranian sever si transportata, in coma, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea.

Purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu, a precizat ca medicii de la Ambulanta Valcea au solicitat si un elicopter SMURD pentru a o prelua pe fetita si a o transporta la un spital de specialitate, starea ei fiind destul de grava, scrie Agerpres.

Accidentul s-a petrecut la intrarea in statiunea Baile Govora, politistii fiind in prezent la fata locului pentru a stabili cu exactitate imprejurarile care au dus la producerea acestuia.

Accidentul a fost provocat de tatal baut

Politistii au intocmit dosar penal pe numele barbatului de 37 de ani care a provocat accidentul de la Baile Govora, in urma caruia fetita lui in varsta de 11 ani a fost ranita grav la cap.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, barbatul s-a urcat baut la volan, in urma testarii cu etilotestul acestuia fiind-i gasita o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat, el urmand sa fie cercetat atat pentru conducerea unui vehicul pe drumurile sub influenta bauturilor alcoolice, cat si pentru pentru vatamare corporala din culpa.

"Accidentul a avut loc pe DJ 649, pe raza orasului Baile Govora, conducatorul unui autoturism, un barbat de 37 de ani, pe fondul consumului de alcool - 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat - a intrat cu autoturismul intr-un grad, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului a rezultat ranirea grava a pasagerului ce ocupa locul din spate, fiica conducatorului auto in varsta de 11 ani", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.

Fetita are un traumatism cranian sever si a fost transportata in stare de inconstienta la spitalul din Ramnicu Valcea.

Fetita, transferata la Bucuresti pe cale terestra cu o ambulanta SAJ

Fetita a plecat cu o salvare a Serviciului de Ambulanta Valcea catre un spital din Bucuresti la aproape cinci ore dupa producerea evenimentului rutier, timp in care aceasta a fost la UPU Valcea.

Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulantei Valcea, doctorul Adrian Popescu, medicii au luat decizia sa o transfere pe micuta, aflata in coma de gradul 3, pe cale terestra cu o ambulanta a serviciului judetean, dupa ce elicopterul SMURD chemat in ajutor a decolat inainte ca pacienta sa fie adusa la locul de intalnire.

"Ambulanta a plecat in jurul orei 21,00 de la Ramnicu Valcea si speram, daca nu intervine nimic pe parcurs, sa ajunga in Bucuresti intr-o ora si jumatate. Starea ei este in continuare foarte grava, la fel cum a fost de la inceput, coma de gradul 3, adica mai rau de atat nu poate sa fie decat stopul cardio-respirator. Nu s-a putut ajunge la elicopter pentru ca cei de la SMURD Craiova au dat echipajului care a fost la accident, unul dintre cele mai bune pe care le avem la Ambulanta Valcea, 8-10 minute (ca sa ajunga la locul de intalnire n.red.), ori ca sa ajungi de la Baile Govora pana la locul din Ramnicu Valcea unde poate sa aterizeze elicopterul este fizic imposibil. In plus, fetita a trebuit sa fie si resuscitata la locul accidentului si de aceea s-a intarziat. Interesul nostru ca si al pacientei era sa ajungem cat mai repede, dar nu s-a putut", a precizat reprezentantul SAJ Valcea.

Adrian Popescu a precizat ca s-a luat in calcul si varianta de a solicita o ambulanta cu terapie intensiva mobila din judetele invecinate pentru transferul fetitei la Bucuresti, in conditiile in care SMURD Valcea a primit de cateva luni o ambulanta dotata pentru astfel de interventii, dar care nu poate fi folosita pentru ca nu s-au gasit pana acum medici care sa coordoneze echipajul de pe o astfel de masina.

Fetita de 11 ani are un traumatism cranian server deschis dupa ce masina condusa de tatal ei, aflat sub influenta alcoolului, s-a izbit de un gard de pe marginea unui drum din statiunea Baile Govora, dupa care s-a rasturnat. Ea a fost preluata de o ambulanta SAJ in stare de inconstienta si transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea, unde a stat aproape cinci ore inainte de a fi trimisa catre Bucuresti.