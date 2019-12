Deputatul USR, Iulian Bulai, sustine ca va milita cu toate instrumentele politice pe care le are la indemnana pentru dreptate si pentru o soarta mai buna pentru copiii din Romania, precizand ca a invatat ca pentru noi ca popor poate sunt mult mai importante simbolurile decat oamenii.



"Ma bucur ca s-a discutat in spatiul public despre Craciun si despre ce ar trebui sa insemne aceasta sarbatoare. S-a discutat cu mai multa pasiune ca oricand. Imi pare rau ca nu am putut sa fiu parte a dezbaterii de la tv pe aceasta tema.

M-as fi bucurat totusi si mai mult daca atunci cand zeci de oameni au fost achitati in dosarul traficului de copii de la Tandarei - (aproape 200 de copii traficati in UK), ziarele, jurnalistii, toate televiziunile, toti comentatorii, toti politicienii, toti teologii si filosofii si-ar fi pus intrebari 24 de ore asupra starii tarii noastre. Asupra starii morale. Asupra situatiei copiilor. Din Tandarei sau cei peste 50.000 de copii aflati in grija statului dintre care doar o parte sunt in familii.

Mi-ar fi dat mult curaj sa aflu de o asemena dezbatere. Nu a fost. Sau nu a durat atat cat trebuia sa dureze.

Am invatat ca pentru noi ca popor poate sunt mult mai importante simbolurile decat oamenii. Voi respecta acest lucru.

Citeste si: Nu mai pune etichete: 7 prejudecati de care sa nu te mai lasi...

Personal voi milita cu toate instrumentele politice pe care le am la indemnana pentru dreptate si pentru o soarta mai buna pentru copiii din Romania.

Asa sa-mi ajute Pruncul a carui nastere a iscat astazi atata dezbatere!

PS: multumesc tuturor celor care astazi mi-au transmis ganduri bune. Transmit si eu ganduri bune celor cateva mii de persoane care astazi m-au injurat, insultat sau jignit. Apreciez fiecare feedback, forma conteaza mai putin", a scris Bulai pe Facebook.