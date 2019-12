Social • 29 Decembrie 2019 • 10:47 10:47 Lectura sub un minut

Vremea se va incalzi usor in urmatoarele zile. In noaptea dintre ani se anunta temperaturi mai ridicate decat cele specifice perioadei, precipitatii mixte in regiunile nordice, estice si centrale, iar la munte, ninsori.



In saptamana 30 decembrie 2019 - 06 ianuarie 2020, valorile termice vor fi, per total, usor mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, indeosebi in regiunile extracarpatice. Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta saptamana vor fi deficitare in majoritatea zonelor, noteaza adevarul.ro. In Capitala, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare pe timpul zilei. Temperatura maxima se va situa undeva la 4 - 5 grade, iar cea minima de -2...-1 grad. Citeste si: Vremea de Craciun. Temperaturile ar putea ajunge chiar pana la 20 de g

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.