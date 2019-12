Deputatul USR Iulian Bulai a venit cu noi completari dupa postarea controversata despre nasterea lui Iisus, mentionand ca este crestin catolic practicant, iar implicarea sa in politica este determinata in mare parte de credinta sa.

"Sunt crestin catolic practicant. Sotia este luterana. Copiii sunt botezati in Biserica Romano Catolica. Am fost la Litughie si in Ajun si de Craciun. Traiesc foarte dinamic si activ credinta mea. Asta ma provoaca de fiecare data la o contextualizare a textelor pe care le aud si le citesc.

Implicarea mea in politica este determinata in mare parte de credinta mea. Care ma indeamna sa las o lume mai buna decat cea pe care am gasit-o. Familia sfanta si atipica din Nazaret este un model de familie care reuseste sa treaca peste multe greutati, depasind tiparele clasice. Atat acum 2000 de ani cat si acum. Este un mister: un copil-Dumnezeu aparut din senin in pantecele unei tinere fecioare, cu doi tati asumati, dar niciun tata biologic: unul divin si unul pamantesc, reuseste sa creeze necontenit dezbatere si implicare.

Misterul acestui bebelus constituie parte a bazei civilizatiei noastre. De aceea mi-am permis sa imi insusesc acest mesaj in mod personal. De fapt cred ca despre asta este si credinta si teologia: a gasi mereu noi sensuri ale unor cuvinte milenare. Si a transforma cuvintele si credinta in fapte.

In opinia mea, Craciunul ofera o oportunitate uriasa despre a vorbi despre probleme noastre, dar si despre solutii la aceste probleme. De exemplu am putea vorbi despre cat de disfunctionale sunt comunitatile noastre. Sau despre copiii abandonati din Romania.

Nu a fost in intentia mea sa tulbur acest timp sfant, ci sa pun in context si perspectiva povestea nasterii lui Isus. Cu cuvinte sincere si asumare. Daca am suparat pe cineva, in mod evident va cer iertare.

In avion baiatul mi-a cerut sa mai citim inca o data povestea nasterii lui Isus. Am scos cartea care ne insoteste mereu in aceste zile. Am citit-o cu drag, ca de fiecare data.

Craciun fericit tuturor!

Daca se poate si cu credinta vie asumata care sa se transforme in fapte, ar fi excelent. Daca e doar cu traditii si mancare si bautura si festinul de dupa post, e chiar ok. Toleranta e o valoare importanta pentru mine.

Cine sunt eu sa judec pe altii?

Zile frumoase de sarbatoare va doresc in continuare", a scris Bulai pe Facebook.