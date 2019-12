Medicul Mircea Beuran ofera cateva explicatii in cazul pacientei arsa pe masa de opeatie la Spitalul Floreasca, mentionand ca nu a fost prezent de la inceput in sala.



"M-a sunat, fiind duminica dimineata, unul dintre colaboratorii mei ca situatia cu aceasta bolnava este asa cum v-am prezentat-o, iar eu i-am spus sa intre urgent in sala ca vin si eu - eu locuind in afara Bucurestiului. El, fiind medic primar, si-a facut o echipa, a intrat. Eu am plecat catre spital.

Eram in masina, la vreo 5-6 minute de spital, cand m-a sunat ca au luat foc campurile operatorii ce acopereau aceasta pacienta. Nu am fost in echipa operatorie de la bun inceput. Acest lucru se poate dovedi cu ajutorul camerelor video de la intrarea in spital, din blocul operator, coroborate cu protocoalele de terapie intensiva, pentru ca se noteaza toti timpii de la anestezie", a spus Mircea Beuran pentru Stirile TVR, potrivit b1.ro.