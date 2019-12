Redam postarea integrala a deputatului USR:

"Incredibil. Pacienta incendiata pe masa de operatie la Spitalul Floreasca din Bucuresti!

'Am vazut cum pacienta de pe masa de operatie a luat foc'

Beuran, fostul consilier prezidential al lui Iliescu a dat foc unei paciente in sala de operatie!

Chirurgul Beuran, 66 de ani, un pesedist plagiator de renume, capul Umefistanului, a dat foc unei paciente pe care a operat-o in data de 22 decembrie!

Doua asistente descriu cum s-ar fi intamplat nenorocirea

Asistenta 1

"Cand m-am intors in Blocul Operator am simtit un miros puternic de fum si am verificat de unde provine, observand ca focul provine din Sala 1.

Intrand in sala 1 am vazut multa apa pe podea si toata lumea prezenta speriata, iar pacienta care se afla pe masa de operatii fumega.

S-au facut manevrele necesare unui astfel de incident, urmand ca apoi sa transport pacienta in Sala 2, conform indicatiei medicului dupa care am transportat-o in ATI Poli 2."

Asistenta 2

"Ma aflam pe holul blocului operator auzind tipete si galagie,indreptandu-ma catre Sala 1 m-am intalnit cu ingrijitoarea blocului operator care avea o galeata de apa in mana, i-am luat galeata ducandu-ma in sala, ajunsa acolo era mult fum si foc, domnul doctor speriat s-a aplecat peste pacienta care era in flacari. Am aruncat apa stingand focul. Am mutat pacientul in sala 2 la solicitarea medicului."

Acest incident se pare ca a fost initial musamalizat de catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti unde Pintea a numit-o ca director executiv pe Cristina Pelin, filiera PSD.

Absolut scandalos, Inspectia Sanitara de Stat care a fost trimisa in cele din urma sa cerceteze cazul, NU I-A LUAT NICIO DECLARATIE CHIRURGULUI BEURAN cel care a fost mana 1 pentru aceasta interventie chirurgicala.

Nici ceilalti 2 medici care au fost in sala la momentul tragediei nu au fost audiati.

Se incearca, se pare, ca de obicei, gasirea unor vinovati din randul personalului auxiliar.

Din spusele asistentelor rezulta faptul ca, Beuran care opera o bolnava de cancer, ar fi folosit gresit substantele de dezinfectie a tegumentelor, a imbibat cu aceste solutii campul operator de sub pacienta si la contactul cu electrocauterul pielea pacientei si campurile sterile au luat foc.

Pacienta ar fi ars ca o torta cateva secunde

Pacienta a ars ca o torta cateva secunde pana ce o asistenta a aruncat un lighean de apa peste masa de operatie.

Il rog pe ministrul Sanatatii, Victor Costache, sa trimita urgent un control la Spitalul Floreasca si sa verifice ce substante sunt folosite in salile de operatie pentru dezinfectie in Spitalul Floreasca si cum sunt instruiti chirurgii sa lucreze cu ele?

Pacienta incendiata pe masa de operatie este in stare critica, cu arsuri peste 40% din suprafata corpului si se zbate intre viata si moarte!

Suntem blestemati ca popor ca in secolul 21 salile de operatie sa fie populate de beurani incompetenti dar bolnavi de putere!

Update! Beuran declara ULUITOR ca nu a fost in sala de operatie la momentul incendierii propriei paciente cu toate ca, in documente, figureaza ca a fost, INCLUSIV in foaia de observatie semnata de acelasi Beuran!", a scris Ungureanu pe Facebook.