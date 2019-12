Potrivit unor surse judiciare, fiul lui Sile Camataru, in varsta de 32 de ani, avand permisul de conducere auto suspendat si care la testarea cu DrugTest a avut un rezultat pozitiv, a fost retinut de politisti dupa ce a fost oprit in trafic, pe DN 65, la Ganeasa.



Barbatul a fost retinut dupa ce politistii au constatat ca acesta conducea un autoturism avand permisul suspendat, iar la testarea cu DrugTest rezultatul a fost unul pozitiv.

"La data de 27 decembrie, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Ganeasa au oprit in trafic, un autoturism, pe DN 65 - E 574, in comuna Ganeasa. In urma controlului efectuat, s-a stabilit faptul ca, un barbat, de 32 de ani, din municipiul Bucuresti, a condus autoturismul avand dreptul de a conduce suspendat. Totodata, acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind pozitiv, insa acesta a refuzat sa ii fie prelevate mostre biologice de sange", a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.

Politistii au deschis dosar penal pentru infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, scrie Agerpres.

Barbatul retinut a fost dus la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva a IPJ Olt.

Citeste si: Barbat baut si fara permis, retinut dupa ce si-a accidentat mortal...

Fiul lui Sile Camataru a fost prins, pe 15 decembrie, de politistii din Bucuresti, dupa ce au fost trase in aer mai multe focuri de avertisment. Albert Balint era cautat de aproape doua luni, dupa ce ar fi injunghiat in octombrie un tanar, intr-un club din Timisoara. Politistii Capitalei au tras foc de arma in plan vertical in timpul urmaririi unui sofer cu un autoturism care avea numere de inmatriculare straine si a refuzat sa opreasca la semnalele regulamentare, a informat pe 16 decembrie un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti. Dupa ce a fost imobilizat, s-a constatat ca barbatul nu detinea permis de conducere.