28 Decembrie 2019

Deputatul ALDE Varujan Vosganian este de parere ca modul in care este abordata desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu face decat "sa confirme maniera defectuoasa, partinitoare si slugarnica in care este abordata chestiunea Justitiei in Romania".



"Modul in care este abordata desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie nu face decat sa confirme maniera defectuoasa, partinitoare si slugarnica in care este abordata chestiunea Justitiei in Romania. Orice discutie despre existenta sau inexistenta SIIJ trebuie sa porneasca de la cauzele care au generat infiintarea ei. Cei care promoveaza desfiintarea SIIJ incearca sa ne convinga, probabil, ca inainte de aparitia Sectiei practica judiciara era in totala armonie cu respectarea drepturilor omului, ca raspunderea magistratilor era efectiva si ca modul in care erau investigate infractiunile din Justitie era unul exemplar. Ceea ce noi stim bine ca nu era adevarat. Ignorarea cauzelor care au dus la aparitia SIIJ dovedeste clar ca cei care doresc desfiintarea si nu reformarea SIIJ nu vor altceva decat sa ne reintoarcem la practicile inchizitoriale ale anilor 2014 – 2017. Pentru desfiintarea SIIJ, ministrul Justitiei ne ofera, in principal, doua argumente. Cel dintai argument potrivit caruia, intrebati fiind, magistratii au spus ca doresc desfiintarea Sectiei, e hilar. E ca si cum ai intreba conducatorii auto daca doresc desfiintarea patrulelor rutiere de pe strazi. Citeste si: Birchall: Se impune adoptarea unui proiect de lege pentru... Iar celalalt argument, cum ca asa ni se cere din afara tarii, este de-a dreptul slugarnic. Nici nu doresc sa-l comentez. Inteleg ca trebuie sa ne supunem legislatiei europene la dezbaterea si adoptarea carora participa si reprezentantii nostri in institutiile europene. Dar sa luam ca litera de lege declaratii, opinii sau recomandari, dupa cum ne sunt de folos, asta nu poate fi acceptat. Si, culmea, tot noi protestam impotriva Europei cu doua viteze, dupa ce acceptam sa pasim supusi in spatele altora", scrie Vosganian pe Facebook.

