Sapte barbati acuzati ca au lovit-o pe tanara jandarm si pe colegul acesteia, in timpul protestului din 10 august, au fost condamnati la inchisoare cu suspendare, decizia fiind luata de Judecatoria Sectorului 1.



Conform deciziei instantei, pedepsele sunt intre 1 an inchisoare si 2 ani si 8 luni inchisoare, toate cu suspendare, cea mai mare fiind aplicata lui Dumitru Daniel, tanarul care a sustras arma femeii jandarm.

De asemenea, toti cei sapte inculpati sunt obligati sa efectueze munca in folosul comunitatii, intre 90 si 120 de zile, si au interdictie pe o perioada de 5 ani sa mai participe la adunari publice cu caracter politic, social, cultural sau sportiv de orice amploare, actiuni de protest organizate sau spontane, scrie Agerpres.

In plus, trei dintre agresori trebuie sa-i plateasca in solidar Stefaniei Nistor suma de 10.000 euro cu titlu de daune morale.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Citeste si: Ciolacu: Am anulat decizia de suspendare a domnul Robert Negoita din P

Pe 10 august, in timpul desfasurarii protestului Diasporei in Piata Victoriei, mai multi indivizi au lovit o femeie jandarm cu pumnii si picioarele.

Stefania Nistor a fost prinsa in multime alaturi de un coleg, acesta din urma incercand sa o protejeze.