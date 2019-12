Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca ministrul Justitiei se afla la un pas sa puna din nou judecatorii sub controlul DNA si al altora.



"SIIJ!

Catalin Predoiu este, la un pas, sa puna din nou judecatorii sub controlul DNA si al altora (Nu spun SRI pentru ca nu stiu daca Helwig vrea ce a vrut Maior). Ne intoarcem in epoca „statului cu dosul” pe dosare.

In loc sa interpreteze corect recomandarile GRECO si ale Comisiei de la Venetia, recomandari care se refera la o imbunatatire a premiselor de functionare a Sectiei Speciale, Catalin Predoiu face ce stie el mai bine: slugareste si el putin pe cei care vor sa vada din nou judecatorii pusi sub controlul DNA si nu numai, pentru ca asa te mai poti pricopsi cu o decoratie de la ambasadele straine.

Basescu: Desfiintarea SIIJ va aduce din nou judecatorii si multi procurori sub controlul DNA

Desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) va aduce din nou judecatorii si multi procurori sub controlul DNA ca singura institutie care poate investiga reclamatii legate de presupuse fapte de coruptie.

Perfect de acord ca, luand in considerare unele excese comise de SIIJ, institutia a fost afectata (vezi „mita” pentru aducerea lui Nicolae Popa). Dar ministrul Justitiei, in loc sa taie ramurile uscate, taie tot copacul. Se comporta fix ca PSD-istii care voiau sa desfiinteze DNA doar pentru ca nu le convenea cine era in fruntea institutiei. Pulverizarea unei institutii pentru PR in prag de sarbatori, fara dezbatere publica, nu este de bun augur pentru justitie.

La nivel teoretic, orice institutie de parchet care investigheaza reclamatii pentru presupuse fapte nelegale comise de magistrati poate sa exercite presiune asupra procurorilor si judecatorilor. Indiferent cum se numeste: PG, DNA, DIICOT etc. Dar o institutie independenta/distincta ofera un grad mai mare de incredere ca nu pot aparea abuzuri impotriva judecatorilor sau procurorilor.

Asa cum a aratat viata reala, circa 3.000 de judecatori si procurori au avut dosare penale la DNA, dosare bazate, de multe ori, pe simple reclamatii ale unor justitiabili nemultumiti sau dosare intocmite de procurori DNA unor judecatori pentru simplul motiv ca nu au dat verdictele dorite de procurorii DNA in dosare in care probele pentru faptele incriminate nu existau.

Iar pentru a tine sub presiune si a santaja judecatorii, procurorii DNA nu trebuie sa faca mare lucru. Este suficient sa lase dosarele in nelucrare, iar judecatorul sa stie ca acel dosar exista sau, nimic mai simplu pentru un procuror DNA, sa citeze o singura data un judecator sau un procuror dupa care sa lase dosarul in nelucrare. Ne intoarcem la epoca „statului cu curul” pe dosarele sensibile, ca sa citez dintr-un fost procuror – sef DNA. Asta se cheama presiune si santaj la adresa celor vizati si nu este o poveste, este o realitate a DNA si a justitiei noastre din ultimii ani.

Basescu: E inadmisibil ca Predoiu sa nu tina cont de o realitate sumbra a comportamentului DNA

Este inadmisibil ca domnul Catalin Predoiu sa nu tina cont de o realitate sumbra a comportamentului DNA de pana acum cateva luni, iar a crea conditii ca lucrurile sa se repete este o lovitura data justitiei chiar de Ministrul Justitiei.

Nu sunt un specialist care sa poata spune ca actuala SIIJ trebuie sa functioneze sau nu in forma actuala. Stiu insa cu certitudine ca, daca SIIJ se va desfiinta, in mod obligatoriu, trebuie pusa in loc o alta structura de Parchet General, obligatoriu INDEPENDENTA, care sa fie o garantie de profesionalism si corectitudine in anchetarea magistratilor garantandu-le acestora independenta.

Basescu: Oare memoria domnului Predoiu este atat de scurta?

Oare memoria domnului Predoiu este atat de scurta incat a uitat condamnarile fara probe in care si procurorii si judecatorii au refuzat celor acuzati un proces corect prin respingerea efectuarii unor expertize independente, sau episoadele cu judecatori haituiti doar pentru ca nu au dat verdictele cerute de DNA, sau abuzurile procurorilor DNA in unele dosare ANRP, sau abuzurile din sectia DNA Ploiesti cu vestitul procuror Portocala, unde se fabricau martori si inscrisuri, sau inscenarile impotriva judecatorilor puse la cale de procurorul Man si ortacii lui la sectia DNA Oradea, sau cazurile Rusanu, Nitu, Georgescu, Mironescu, Banias, Pacuraru, Grebla, Surupaceanu etc, etc, ca sa nu mai vorbim despre moda arestului preventiv pentru suspecti care nu prezentau nici un fel de pericol public si care au fost, in final, achitati de instante?

Acestea realitati sunt exact motivele pentru care Justitia a fost puternic decredibilizata in ultimii doi ani, iar Ministrul Justitiei nu poate fi cel care sa creeze conditii sa se revina la controlul DNA si a altor institutii asupra judecatorilor.

Si cand te gandesti ce spectacole televizate in direct s-ar putea organiza din nou in fata DNA. Ce vremuri domnule Predoiu in 2015 si 2016. Daca te straduiesti putin, le poti aduce inapoi domnule Predoiu, vei compromite definitiv justitia, dar vei fi decorat de ambasadori.