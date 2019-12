Lectura sub un minut

Andrei Caramitru, membru USR, a reactionat dupa postarea controversata a deputatului Iulian Bulai in legatura cu nasterea lui Iisus.

"Bravo Iulian Bulai ca ai curajul sa gandesti singur. Si da - oricine are dreptul sa interpreteze fix cum vrea Biblia sau orice alta carte. Ba chiar oricine are dreptul sa nu fie ortodox. Daca sar in sus imbecilii de ev mediu de pe la noi - sa sara. Pana le ies sarmalele pe nas de nervi.

Doamne ajuta", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.