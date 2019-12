Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poti sa faci reforme fara bani.



"Italia are un PIB (produs intern brut) de 2.000 miliarde Euro / a alocat in Bugetul pentru 2020 o suma egala cu 3,7% din PIB pentru Educatie / Ministrul Educatiei a demisionat in semn de protest pentru alocarea necorespunzatoare !

Romania are un PIB de 200 miliarde Euro (de 10 ori mai mic decat Italia) / si a alocat in Bugetul pentru 2020 o suma pentru Educatie de doar 2,7 % din acest PIB - Ministrul Educatiei din Romania nici nu a demisionat, nici nu a protestat!

Italia nu este considerata un etalon pe plan mondial in ce priveste Educatia (sunt tari care aloca mult mai multi bani si care au un Sistem mult mai eficient) / din acest motiv comparatia este cu atat mai dureroasa! Inteleg foarte bine ca reforma Educatiei nu se reduce doar la bani , este nevoie de mult mai mult - alocarea bugetara este insa o conditie necesara, chiar daca nu si suficienta - nu poti sa faci reforme fara bani

O sa avem o tara mai buna daca alocam in fiecare an mai putini bani pentru Educatie si Sanatate? Raspunsul vi-l dati singuri !

Ps - nu obosesc sa raspund 'haterilor', postacilor si 'mioriticilor' care sunt feiciti ca au mereu aceeasi replica 'lasa Ponta ca asa ai facut si tu' - pentru ca NU este adevarat: in 2012 -2015 in fiecare an Bugetele pentru Sanatate si Educatie au crescut (fara sa sustin ca au fost suficiente) ! Poate conving cativa sa invete sa ceara de la cei care conduc acum sa faca ceea ce este necesar!", a scris Ponta pe Facebook.