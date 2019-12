Primarul Capitalei, Gabriea Firea, ofera cateva detalii si explicatii in legatura cu taxa turistica pe care o platesc cei care se cazeaza la hotel.



"Am avut o intalnire benefica si plina de idei pentru promovarea Capitalei, cu cei mai valorosi decidenti din industria turistica. Am discutat si despre taxa turistica pe care o platesc cei care se cazeaza la hotel.

Deci, contrar celor scrise in aceste zile, taxa nu reprezinta un nou bir pentru bucuresteni, ci este o taxa care se colecteaza de catre hotelieri de la turistii care viziteaza Capitala, la fel ca in alte orase din Romania si din Europa.

Asadar, nu este o taxa platita de bucuresteni, ci pentru bucuresteni, tinand cont de faptul ca promovarea turistica a unui oras atrage dupa sine crestere economica, aparitia de locuri de munca, bunastare.

Nu introduc eu aceasta taxa, exista de ani buni, propunerea noastra a fost de majorare cu 1%, astfel vom avea, ca si alte orase din Romania si din lume, un nivel al taxei de 2% din venitul de cazare pe zi.

Potrivit estimarilor, in cazul unei taxe de 2%, sumele colectate vor fi de aproximativ 3 milioane euro. Comparativ, bugetul de promovare al :



Vienei este de 27 milioane euro/an, din care 6 milioane asigurate de Primarie - taxa este de 3,02% din tariful de cazare



Parisului 190 milioane euro pe an/an, taxa medie fiind de 4,55 euro/noapte/turist (dar taxa e folosita si pentru refacerea monumentelor)



In Amsterdam, taxa turistica este 7% din valoarea cazarii.

Banii colectati prin aceasta modalitate vor avea destinatii clare si precise si vor fi utilizati numai in colaborare cu operatorii din industrie. Avem un parteneriat foarte bun cu Federatia Industriei Hoteliere din Romania - FIHR, pentru dezvoltarea unor proiecte comune de promovare turistica a Bucurestiului.

Vom face toate demersurile impreuna pentru infiintarea Organizatiei de Management de Destinatie (OMD) si cheltuierea banilor prin intermediul acestuia.

In Oradea, aceasta taxa este de 3%



Timisoara si Sinaia - 2%,



in Alba Iulia taxa este de 4,70 lei/turist/zi

Pana acum, banii proveniti din aceasta taxa erau blocati la primariile de sector care nu ii puteau cheltui, din cauza unor neconcordante legislative.

Recenta modificare a legislatiei in domeniu, solicitata de PMB, permite transferul banilor catre Primaria Capitalei, pentru proiecte concrete de promovare a Bucurestiului.

Firea: Suntem interesati de colaborarea cu mediul privat in domeniul turismului

In acest sens, am avut o intalnire cu reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului asociativ din turism: Calin Ile - Presedinte FIHR, Paul Marasoiu si Stefan Balaur – FIHR, Dragos Anastasiu - Presedinte al Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane (AHK Romania), Nicolae Demetriade - Presedinte ANAT, Anita Panait – HORA, George Sorin Nicolescu – CCIB.

Discutia s-a axat pe posibilitatea de colaborare dintre cele doua sectoare (public si privat) in scopul dezvoltarii turismului la nivelul Capitalei. Unul dintre domeniile de de interes pentru ambele parti il reprezinta infiintarea unei Organizatii de Management al Destinatiei (OMD) pentru Bucuresti.

Ne intereseaza in ce mod putem colabora cu mediul privat din sectorul turistic, pentru ca este cunoscut faptul ca o abordare integrata a acestui domeniu duce la o mai buna gestionare a destinatiei turistice, de la organizarea serviciilor si produselor pana la promovare si atragerea de noi turisti.

Infiintarea unei Organizatii de Management al Destinatiei in care sa fim parte activa este extrem de atractiva pentru municipalitate, intrucat ne dorim sa dezvoltam turismul in Capitala.

Primaria Capitalei gestioneaza o serie de servicii publice care au impact asupra vizitatorilor, cum sunt cele de transport public local sau administrarea monumentelor, pe care le-am modernizat tinand cont si de componenta turistica, insa intotdeanua este loc pentru mai bine si ne-am bucura sa avem alaturi de noi specialisti in domeniu din mediul privat.

Cred in colaborare pentru ca este unul dintre principiile care m-au ajutat sa duc la bun sfarsit o serie de proiecte pentru dezvoltarea Capitalei.

Calin Ile - Presedinte FIHR a afirmat ca a asteptat cu interes aceasta intalnire pentru ca deciziile care se iau la nivelul Capitalei influenteaza de multe ori activitatea turistica, direct sau indirect.

Consideram ca Bucurestiul nu are decat de castigat daca reusim sa stam la aceeasi masa – noi, cu experienta in turism, si Primaria Capitalei – cu atributiile pe care le detine in domeniul turismului si in cele conexe.

Organizatie de Management al Destinatiei este o entitate cu personalitate juridica, care functioneaza prin asocierea autoritaților publice locale care functioneaza la nivelul respectivei destinatii turistice cu reprezentanti din mediul privat, asociatii sau federatii de profil. Implementarea conceptului de Organizatie de Management al Destinatiei va permite dezvoltarea turismului, cu implicatii directe in cresterea circulatiei turistice, a volumului de incasari din turism atat la nivel local, cat si la nivel national.

Aceasta intalnire va fi urmata de altele, de lucru, intre specialistii municipalitatii si ai mediului de afaceri si asociativ, pentru a analiza modalitatile concrete de punere in practica a acestui tip de colaborare", a scris Firea pe Facebook.