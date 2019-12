Compania TAROM anunta ca a semnat contractul pentru achizitia a 9 avioane de tip ATR 72-600.

"Compania #TAROM anunta cu bucurie semnarea contractului de leasing pentru 9 avioane noi, ATR 72-600, cu 72 locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale si vor inlocui ATR-urile pe care le avem in prezent in flota. Suntem in proces de innoire a intregii flote si primele 4 avioane ATR 72-600 vor ajunge cel tarziu in prima parte a lunii februarie", transmite TAROM, pe Facebook, potrivit B1.ro.