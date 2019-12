O petrecere de Craciun dedicata "pacatosilor din aceasta lume" a trebuit sa fie anulata in aceasta saptamana intr-un bar din Grecia in urma unor amenintari cu moartea primite de organizatori din cauza afisului evenimentului, care il prezenta pe Iisus Hristos purtand cercei si machiaj facial, informeaza AFP.

Petrecerea, prevazuta pentru Ajunul Craciunului in Nafplio, un oras portuar din sudul Greciei, se adresa "pacatosilor din aceasta lume" si avea ca obiectiv "celebrarea aniversarii omului care a adus mesajul iubirii si solidaritatii".

Afisul evenimentului continea imaginea retusata a unei icoane reprezentandu-l pe Iisus, peste care era suprapus cuvantul "blasfemie", scris in majuscule de culoare rosie.

Afisul a generat proteste imediate ale preotului local, au precizat organizatorii pe pagina lor de Facebook, care a fost intre timp desfiintata. Organizatorii au adaugat ca au primit apeluri telefonice in care au fost amenintati ca vor fi "ucisi si linsati".

Homosexualitatea ramane un subiect tabu in Grecia, in pofida legalizarii in 2015 de catre un guvern de stanga a uniunilor civile pentru cuplurile de acelasi sex.

Relatiile homosexuale sunt in continuare rau vazute de puternica Biserica ortodoxa greaca. Atacuri si agresiuni homofobe continua sa se produca in aceasta tara., potrivit Agerpres.