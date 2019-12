Chestionata daca infirma zvonurile privind candidatura la conducerea UMF-ului, raspunsul Norinei Forrna a fost: "Poate aceste preocupari, fiecare dintre noi care am condus multi ani multe lucruri si in Romania sunt valabile de a fi continuate, indiferent pe ce palier.

Evident ca in tot ce ne intereseaza structuri la care am pus o baza este de interes...orice structura de a fi...de candidatura, deci fiecare dintre noi cu siguranta ceea ce am condus pana acum ne motiveaza mai departe sa ne continuam activitatea indiferent pe ce palier, incat asteptam perioada electorala cand sa ne exprimam acest subiect".

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.