"Decembrie 2019. Nici Chitoiu, fost ministru, nu va face vreo zi de puscarie pentru omor.

In ciuda declaratiilor martorilor, se va ajunge probabil la concluzia ca vitezomanul de 82 de ani s-a napustit pe contrasens cu salbaticia specifica varstei sale", sustine CTP intr-un articol intitulat "15 ani mai tarziu, amaratii sunt ucisi la fel" publicat pe republica.ro.

"Tot auzim si vedem ca societatea romaneasca s-a polarizat, ceea ce e adevarat, dar polarizarea se face nu numai dupa avere. Gipul inseamna, desigur, cateva zeci de mii de euro, inseamna un consum enorm si inutil de petrol pe suta de km. Dar mai inseamna si o adevarata gherila urbana sa-i impiedici pe smecherii cu bani sa dea buzna in parcurile publice fiecare la volanul gipului sau.

Romania se polarizeaza si in functie de caracterul oamenilor, in umilitori si umiliti. Apar tot mai multi insi care nu se simt cu adevarat bine decat umilindu-i pe cei din jur, avand ce nu au ei, permitandu-si ce nu-si permit cei multi. Umilitorii se hranesc din privirile uneori speriate, uneori jignite, alteori jinduitoare ale celorlalti. Ei nu se simt mari decat daca reusesc sa-i faca pe altii sa se simta mici. Averea devine in primul rand un mijloc de a umili. Si, iata, de a ucide", se mai arata in textul citat.