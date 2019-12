IPJ Arges informeaza vineri, referitor la incidentul petrecut pe raza comunei Cotmeana joi, in care a fost implicat si Daniel Chitoiu, ca la acest moment se desfasoara cercetari ''in rem'', au fost audiati mai multi martori, iar o concluzie referitoare la vinovatia certa a unei anumite persoane nu poate face obiectul unei comunicari preliminare.

"La acest moment se desfasoara cercetari 'in rem' (fata de fapta, principiu juridic ce sta la baza activitatii de cercetare penala), in urma evenimentului rutier care s-a soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor doua, fiind intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, conform art. 192 si 196 din Codul Penal. Activitatea de cercetare penala se desfasoara sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, cercetarile fiind in curs la acest moment", se mentioneaza in precizarea transmisa de IPJ Arges.

Reprezentantii IPJ Arges subliniaza ca eventualele concluzii trase din audierea martorilor nu pot face, la acest moment, obiectul comunicarii publice.

"Avand in vedere acest aspect, putem confirma ca in cauza au fost audiate mai multe persoane in calitate de martor, insa aspectele precizate de persoanele respective si eventualele concluzii fac obiectul cercetarilor, neputand face, la acest moment, si obiectul comunicarii publice. O concluzie referitor la vinovatia certa a unei anume persoane nu poate face obiectul unei comunicari preliminare, fiind necesara parcurgerea etapelor procesului penal, urmand ca, comunicarea sa se faca in dinamica, conform legislatiei. Totodata, reamintim ca in situatia evenimentelor rutiere, este relevanta doar calitatea de participant la trafic implicat in evenimentul rutier ce face obiectul verificarilor, iar masurile legale sunt luate in functie de urmarile acestuia", se mai mentioneaza in informarea IPJ Arges.

Fostul ministru Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, a fost implicat joi in accidentul rutier petrecut pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti din judetul Arges, au confirmat, pentru AGERPRES, surse din randul anchetatorilor.

IPJ Arges a precizat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti - Ramnicu Valcea, si un autoturism condus din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Bucuresti.

In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme a rezultat decesul barbatului de 82 de ani si ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism.

Celalalt conducator auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, conform IPJ Arges.

Mai multe surse de informare din mass-media centrala si locala au publicat, vineri, informatii referitoare la audierea unor martori, care ar fi indicat ca masina condusa de Chitoiu este cea care a intrat pe contrasens.