Fostul ministru Daniel Chitoiu a fost adus, joi seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca, el prezentand un traumatism toracic suferit in urma unui accident rutier, au declarat, pentru AGERPRES, surse medicale.



Fostul ministru va ramane internat in unitatea medicala, in prezent efectuandu-i-se investigatii medicale.

Fostul ministru Daniel Chitoiu, secretar general al ALDE, a fost implicat, joi, in accidentul rutier petrecut pe DN 7 Pitesti - Ramnicu Valcea, in zona localitatii Zamfiresti din judetul Arges, au confirmat, pentru Agerpres, surse din randul anchetatorilor.

IPJ Arges a precizat ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, dintre care unul condus de un barbat de 82 de ani, din Pitesti, care se deplasa pe directia Pitesti - Ramnicu Valcea, si un autoturism condus din sens opus de un barbat de 52 de ani, din Bucuresti.

In urma coliziunii dintre cele doua autoturisme a rezultat decesul barbatului de 82 de ani si ranirea grava a pasagerei dreapta fata din acelasi autoturism.

Celalalt conducator auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, conform IPJ Arges.

"Politistii Serviciului Rutier Arges desfasoara cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care evenimentul s-a produs, urmand ca mecanismul si cauzele producerii lui sa fie stabilite in urma expertizelor. In cauza a fost intocmit dosar penal, conform art. 192 si 196 din Codul Penal", arata IPJ Arges.

