Biserica Penticostala din Sard, o localitate situata in apropiere de Alba Iulia, a fost cuprinsa de flacari in urma unui incendiu provocat, in noaptea de joi spre vineri, de o soba lasata nesupravegheata sau supraincalzita.

Detasamentului de Pompieri Alba Iulia a actionat, intr-o prima faza, cu doua autospeciale cu apa si spuma, ulterior fiind suplimentate fortele cu inca o autoscara mecanica de 42 metri si o autospeciala de prima interventie si comanda. La sosirea echipajelor de pompieri, flacarile care cuprinsesera cladirea erau deja inalte de cativa metri. "In urma incendiului generalizat care s-a manifestat la cladirea bisericii au ars aproximativ 250 metri patrati, fiind afectate acoperisul, peretii si toate elementele de mobilier din interior", au transmis reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Alba, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, cauza probabila de producere a incendiului a fost un "mijloc de incalzire nesupravegheat sau supraincalzit". Citeste si: Incendiu la o biserica veche de 400 de ani din Vaslui

