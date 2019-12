Fostul premier Victor Ponta sustine ca s-ar bucura daca actualii lideri ai PSD au inteles cu adevarat greseala facuta in 2017, pentru a nu o mai repeta.



"24 Iunie 2017 - ma bucur ca m-am opus (alaturi de doar cativa colegi) motiunii de cenzura contra Guvernului 'Grindeanu', motiune initiata si votata totcmai de catre parlamentarii PSD / am fost exclus din PSD (facut tradator, securist etc ) si asa am avut curajul si ocazia sa pornesc proiectul ProRomania - ca o alternativa de Centru Stanga profesionista, moderna, curata, proeuropeana (exact ce a abandonat PSD atunci)! Iata ca acum toti pesedistii imi dau dreptate - mai bine mai tarziu decat niciodata!

Am spus atunci de la tribuna Parlamentului ca acea motiune iresponsabila va avea consecinte negative incalculabile pentru PSD dar si pentru Romania - si am ramas singur la tribuna in fata atator fosti colegi preocupati doar sa isi arate credinta fata de Liviu Dragnea ; nu ma bucur ca am avut dreptate dar viata mi-a dovedit ca trebuie sa ma lupt pentru o pozitie corecta chiar si atunci cand o uriasa majoritate imi este impotriva - este o lectie importanta pe care nu o voi uita!

In 4 Noiembrie 2019 am refuzat (tot alaturi de cativa colegi) sa votez Guvernul PNL - Orban , considerand ca nu are legitimitatea si pregatirea necesara pentru a conduce Romania in perioada aceasta de criza- inca o data majoritate s-a napustit asupra mea si a celor de langa mine sa ne acuze de toate relele; si inca o data se vor convinge toti ca am avut dreptate... cu ce pret pentru Romania?

Ma bucur daca actualii lideri ai PSD au inteles cu adevarat greseala facuta in 2017 - inseamna ca nu o vor mai repeta (desi ma uit cu un zambet amar la cativa indivizi care se pretindeau mari prieteni cu Grindeanu dar au votat motiunea de cenzura contra lui cu doua maini, dupa care au votat Guvernul Orban PNL - si acum iar sunt “pesedisti” de frunte asteptand ocazia sa vanda iar pe oricine si sa cumpere orice!

In ce ma priveste am ajuns la maturitate si am decis: o sa sustin ceea ce cred ca este corect si o sa ma lupt pentru asta - indiferent cat de multi sunt impotriva mea si indiferent de costul pe care il platesc; acum am si rabdare sa astept sa se dovedeasca daca am avut dreptate sau am gresit!", a scris Ponta pe Facebook.