Meteorologul la Administratia Nationala de Meteorologie, Mihai Timu, anunta ca vor fi asteptate ninsori, in ultimele zile din an, in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti.

"In privinta precipitatiilor, vor mai aparea, la noapte, maine si poimaine. Vorbim de ninsori la munte, iar in Moldova, Transilvania, Maramures, incet-incet, pe langa ploi sa apara si lapovita si ninsoare treptat. Asta pentru ca va patrunde o masa de aer mai rece pe circulatia aerului din nord, urmand ca in noaptea de sambata spre duminica, precipitatiile sub forma de ninsoare sa apara in partea de centru, est si sud-est a teritoriului, iar duminica sa mai ninga in general slab in jumatatea de sud-est a teritoriului, dupa care precipitatiile sa mai ia o pauza", a declarat meteorologul ANM.

"Pana acum, luna decembrie ne-a adus temperaturi cu mult peste media perioadei, motiv pentru care si in acest moment, pana pe 25 decembrie, vorbim de o medie climatologica de plus 3,8 fata de media aceleiasi perioade fata de anii 1980-2010, ceea ce o situeaza deocamdata pe primul loc, dar va trebui sa asteptam sfarsitul lunii ca sa vedem daca va fi intr-adevar cea mai calduroasa luna din ultimii 50 de ani. Revenim la un regim termic normal. Pe timpul noptilor, vor aparea temperaturile predominant negative, ceea ce nu s-a intamplat pana acum. Sambata spre duminica si duminica spre luni, vorbim de -8…-10 grade in Transilvania, pana la 0 grade in zona litoralului si in capitala urmand sa apara valori negative de -2 grade. In Capitala, asteptam sa ninga slab cantitativ, duminica dimineata si pe zi", a mai precizat Mihai Timu, potrivit adevarul.ro.