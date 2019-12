Social • 26 Decembrie 2019 • 15:11 15:11 Lectura de un minut

Un barbat in varsta de 52 de ani a primit, chiar in ziua de Craciun, un transplant de rinichi de care avea mare nevoie pentru a supravietui. Donatorul a fost un barbat de 62 de ani, intrat in moarte cerebrala.

Interventia a fost o premiera pentru Spitalul CI Parhon din Iasi si a durat aproximativ 9 ore, fata de 4 ore, asa cum ar dura in mod normal, potrivit Mediafax. "Familia unui pacient in varsta de 62 de ani, intrat in moarte cerebrala, a fost de acord ca organele rudei lor sa salveze alti semeni aflati pe lista de asteptare. Suntem profund recunoscatori pentru acest gest nobil! Multumim echipei de coordonare a Spitalului din Buzau, formata din dr. Victor Ionita, kdp, si dr. Adrian Zoican, coordonator de transplant, pentru implicarea si efortul depus, precum si conducerii acestei unitati sanitare pentru sustinerea Programului National de Transplant. Ficatul si rinichii au fost prelevati de echipa de prelevare de la Iasi, coordonata de dr. Ciprian Vasiluta si dr. Mihai Zabara, alaturi de dr. Maria Serban de la Institutul Clinic Fundeni. Transplanturile de ficat si cornee se realizeaza la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, iar cele de rinichi la Spitalul Dr. C.I. Parhon Iasi. Citeste si: Un barbat din Iasi a murit dupa ce a bagat o petarda aprinsa in gura Multumim romanilor care au inteles ca transplantul salveaza vieti. In luna decembrie, echipele de transplant din spitalele din Romania au reusit sa realizeze 13 transplanturi de ficat si 28 transplanturi de rinichi. Dedicarea acestor oameni minunati, chirurgi si anestezisti, demonstreaza, prin rezultate, ca transplantul incepe sa devina o activitate cotidiana, realizata la cel mai inalt grad de profesionalism si responsabilite. Impreuna reusim sa ne indeplinim misiunea noastra principala: salvarea cat mai multor vieti!", a scris pe Facebook Agentia Nationala de Transplant. Citeste si: Un barbat a jefuit o banca din SUA, apoi a aruncat toti banii catre...

Te-ar putea interesa si: