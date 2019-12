Un barbat de 40 de ani a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa.

"Am fost solicitati (miercuri - n.r.) in jurul orei 20,00 pentru un barbat in varsta de 40 de ani, din Belcesti, cu leziuni datorate exploziei unei petarde pe care si-a introdus-o aprinsa in cavitatea bucala. La locul solicitarii a fost trimisa ambulanta cu medic de la Targu Frumos, dar din pacate leziunile erau incompatibile cu viata", a informat, joi, prof. univ. dr. Diana Cimpoesu, medic sef al UPU SMURD Iasi.

Medicina legala urmeaza sa stabileasca daca barbatul se afla sau nu sub influenta bauturilor alcoolice.

De asemenea, potrivit sursei citate, in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului "Sfantul Spiridon" din Iasi a fost adus un barbat, in varsta de 31 de ani, din zona orasului Harlau, care a suferit o intoxicatie cu fum si arsuri de gradul I pe fata din cauza artificiilor sau a petardelor.

Dupa ce a primit ingrijirile medicale necesare, barbatul a plecat acasa, scrie Agerpres.